La planificación comercial, la experiencia del cliente y el uso de herramientas digitales son claves para fortalecer las ventas de un negocio gastronómico. (Fuente: Difusión)
La planificación comercial, la experiencia del cliente y el uso de herramientas digitales son claves para fortalecer las ventas de un negocio gastronómico. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

Estas estrategias comerciales pueden ayudar a los emprendedores del sector gastronómico a atraer nuevos clientes, fidelizar a quienes ya conocen su negocio y mejorar sus ingresos. En un mercado donde la calidad de los platos debe complementarse con una buena atención y una gestión eficiente, establecer objetivos claros y desarrollar acciones comerciales permite aprovechar mejor los recursos y responder a las necesidades de los consumidores.