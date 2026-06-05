Celebrar cada partido con la camiseta del Mundial 2026 puesta es casi un ritual, pero el verdadero problema llega después: manchas de sudor, salsa, cerveza o césped que obligan a lavarla… y el miedo a que el dorsal se pele, el escudo se agriete o el color se apague. Fabricantes y expertos en cuidado de ropa deportiva coinciden en algo: no se trata de no lavar la camiseta, sino de lavarla bien. Con unos cuantos cambios en tu rutina —menos detergente, agua fría y nada de secadora— tu prenda puede sobrevivir toda la eliminatoria y mucho más.

Antes de meterla a la lavadora: prepara bien la camiseta

El primer paso para que la camiseta del Mundial siga luciendo como nueva es darle la vuelta antes de lavarla. Esta simple acción protege los estampados, escudos, parches del torneo y dorsales del roce directo con el bombo de la lavadora y con otras prendas. Si además la pones dentro de una bolsa de malla para ropa delicada, reduces todavía más la fricción y alargas la vida útil de las termofijaciones y vinilos.

También es importante separar la camiseta del resto de la ropa, en especial de prendas pesadas como jeans, toallas o buzos, que pueden deformar el tejido y dañar los estampados con el peso y los tirones. Siempre que sea posible, lávala con otras prendas deportivas de tela similar y en colores parecidos (oscuros con oscuros, claros con claros) para evitar transferencias de tinte, sobre todo si la camiseta es nueva o de colores intensos.

Si tiene manchas puntuales de comida, césped o desodorante, lo ideal es tratarlas antes del lavado con un poco de detergente suave o una mezcla ligera de agua con vinagre blanco, aplicada solo en la zona afectada y sin frotar con cepillos duros.

Dentro de la lavadora: ciclo delicado, agua fría y poco detergente

El gran error con las camisetas de fútbol es pensar que “más detergente limpia mejor”. En realidad, el exceso de jabón se acumula en las fibras, endurece el tejido y acelera el desgaste de los colores y estampados. Lo recomendado por especialistas es usar detergente suave, en cantidad moderada, o uno específico para ropa deportiva o telas delicadas.

El programa ideal de lavadora es un ciclo delicado o suave, con agua fría (o tibia máxima 30 °C) y centrifugado bajo o incluso sin centrifugar. Esto reduce la “tensión mecánica” sobre la prenda y evita encogimientos, pérdida de color y pelado de los estampados. Tanto fabricantes como tiendas especializadas insisten en no usar cloro ni suavizante, porque estos químicos atacan directamente los logos, escudos y números termoadheridos.

Si quieres ser todavía más cuidadoso, muchas marcas recomiendan lavado a mano: agua fría, un poco de jabón neutro, masajes suaves con los dedos y enjuague abundante, sin exprimir la camiseta como si fuera una toalla. Es más lento, pero casi infalible para conservar la forma y la textura original.

El secado y el guardado: donde más camisetas se arruinan

La mayoría de camisetas del Mundial no se malogran en la lavadora, sino en la secadora y el sol directo. El calor intenso es enemigo de los adhesivos: puede despegar escudos, cuartear dorsales y opacar colores en pocas lavadas. Por eso, la recomendación es unánime: nunca meter camisetas de fútbol en la secadora, ni siquiera en modo “baja temperatura”.

Lo ideal es colgar la camiseta a la sombra, en un lugar ventilado, dejándola escurrir sin retorcerla, y evitando tenderla al sol del mediodía, que degrada más rápido los pigmentos. Si la cuelgas en percha, mejor que sea ancha para no deformar los hombros; si la doblas, asegúrate de guardarla completamente seca, en un lugar fresco y sin humedad para prevenir malos olores y hongos.

En cuanto a la plancha, lo más seguro es evitarla. Si es imprescindible, hazlo siempre del revés, con temperatura baja y un paño entre la plancha y la tela, sin tocar directamente los escudos, logos ni dorsales. Así, tu camiseta del Mundial 2026 no será solo un recuerdo de la fiesta del fútbol, sino una pieza que podrás seguir usando y luciendo como nueva —lavada, sí, pero nunca arruinada.

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