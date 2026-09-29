Por Redacción EC

Las conexiones eléctricas clandestinas en en el Perú suelen representar no solo un peligro para las personas, sino también para las viviendas, ya que suelen instalarse de manera improvisada y sin cumplir con las medidas de seguridad. Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) instó a los usuarios a no realizar estos tipos de conexiones ni intervenir la red eléctrica, debido a que pueden provocar electrocuciones, cortocircuitos, incendios y daños materiales. En tanto, Pluz Energía dio a conocer cómo identificar redes eléctricas y medidores manipulados, así como las precauciones que se deben adoptar ante estos casos críticos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.