Las conexiones eléctricas clandestinas en en el Perú suelen representar no solo un peligro para las personas, sino también para las viviendas, ya que suelen instalarse de manera improvisada y sin cumplir con las medidas de seguridad. Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) instó a los usuarios a no realizar estos tipos de conexiones ni intervenir la red eléctrica, debido a que pueden provocar electrocuciones, cortocircuitos, incendios y daños materiales. En tanto, Pluz Energía dio a conocer cómo identificar redes eléctricas y medidores manipulados, así como las precauciones que se deben adoptar ante estos casos críticos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA CLANDESTINA?

De acuerdo con Pluz Energía, las conexiones eléctricas ilegales pueden generar sobrecargas, cortocircuitos e incendios, especialmente durante episodios de lluvias e inundaciones. Asimismo, indicó que este tipo de instalaciones irregulares, como la manipulación de medidores y las conexiones directas a la red eléctrica, han sido detectadas en regiones como Cajamarca, La Libertad, Áncash y Ayacucho, donde también se realizan operativos para retirarlas. Frente a esta crítica situación, según comparte RPP, la empresa de electricidad explicó cómo detectar conexiones clandestinas, con el objetivo de prevenir posibles accidentes y reducir los riesgos para la seguridad de las personas:

Presencia de cables adicionales o ajenos a la instalación eléctrica habitual en postes o fachadas.

Cortes de luz frecuentes e injustificados en la zona.

Una vivienda que cuenta con suministro eléctrico, pero no tiene un medidor instalado.

Empalmes improvisados o conexiones irregulares cerca del medidor eléctrico.

¿DE QUE TRATA EL FACTOR FOSE APROBADO POR OSINERGMIN?

A través de la Resolución n.° 019-2026-OS/GRT, que además establece el Programa Trimestral de Transferencias Externas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobó el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), fijado en 1 023, el cual se aplicará en la facturación del servicio eléctrico entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2026, conforme comparte el diario El Peruano.

Así, la medida se aplicará exclusivamente a los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y a los usuarios libres, incluidos los retiros de energía realizados en el mercado mayorista de electricidad. Es importante mencionar que, la Ley n.° 27510 creó el FOSE con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios residenciales de bajos consumos, de hasta 140 kWh mensuales, incluidos los suministros colectivos que cumplan con ese requisito.