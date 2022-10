Una trágica muerte ha enlutado a Colombia luego de un avión se haya despistado y acabado con la vida de un niño de 5 años de edad cuando este disfrutaba con su familia de un día de campo. Es por ello que en esta nota te contaremos los detalles de este dramático accidente al que los medios de comunicación tradicionales y digitales colombianos le han dado amplia cobertura.

Antes de ello es importante que recordemos que Colombia es escenario de un trágico accidente nuevamente ya que el más significativo, y el que más se recuerda sobre este, es el lamentable accidente de avión en el que jugadores del Chapecoense perdieron la vida.

Ahora sí, cómo fue la muerte de un niño tras el despiste de un avión en Colombia.

CÓMO FUE LA MUERTE DE UN NIÑO TRAS EL DESPISTE DE UN AVIÓN EN COLOMBIA

Según la información indicada por medios de comunicación del país y de agencias internacionales, un niño de cinco años falleció este domingo luego de ser arrollado por una avioneta que se salió de la pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar, de la ciudad colombiana de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, informaron las autoridades.

“Un avión SF50 Cirrus de matrícula HK5342 de la empresa Panamerican Training Center - PTC se salió de la pista del aeropuerto de Santa Marta durante la carrera de despegue”, detalló la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en Twitter.

La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Adriana Paz, dijo que el accidente ocurrió a las 11.00 de la mañana (16.00 GMT) cuando el avión se salió de la pista y se estrelló contra un árbol.

SOBRE OTROS ACCIDENTES AÉREOS EN COLOMBIA

Como se menciona líneas arriba, no es la primera vez que Colombia es escenario de un accidente aéreo, uno de los más siginificativos fue el ocurrido en el vuelo 2933 de LaMia que partió del Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia) con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, pilotado por Miguel Alejandro Quiroga Murakami, en el que se encontraba el equipo de fútbol Chapecoense.

El popular accidente del Chapecoense se estrelló el 28 de noviembre de 2016 a las 21:58 aproximadamente hora local (UTC-5:00). Entre los pasajeros se encontraban jugadores del equipo de fútbol brasileño, quienes estaban en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional.

Del accidente, seis personas sobrevivieron al accidente. El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de Leticia o El Dorado de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias.

El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa LaMia “no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje”.