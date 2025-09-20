La paleontología en el Perú ha dado un paso histórico con el hallazgo de un dinosaurio carnívoro que habitó en nuestro territorio hace millones de años. Gracias al descubrimiento de piezas fósiles en la región Amazonas, se abrió una ventana hacia un pasado desconocido que confirma la presencia de especies que hasta ahora solo se habían registrado en otros continentes.

Este hallazgo, convertido en una exposición abierta al público en Lima, ofrece la posibilidad de ver de cerca parte de la historia natural de nuestro país. Con réplicas a escala real y fósiles originales, la muestra se presenta como una oportunidad única de aprender, sorprenderse y despertar la curiosidad científica en grandes y pequeños. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DINOSAURIO FUE ENCONTRADO EN EL PERÚ?

En la localidad de Llimbo, en Bagua Grande (Amazonas), se identificaron dientes pertenecientes a un espinosaurio, un depredador que vivió entre 80 y 66 millones de años atrás. Esta criatura pudo medir alrededor de siete metros de largo y alcanzar un peso de hasta dos toneladas, aunque su aspecto exacto sigue siendo un enigma. Lo que sí se sabe es que sus dientes, largos, rectos y con estrías, son característicos de este grupo de dinosaurios.

¿CÓMO PUEDES CONOCERLO DE CERCA?

El hallazgo se ha plasmado en la exposición “Espinosaurios en el Perú”, que se encuentra en la sala de dinosaurios del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí se exhibe un cráneo a escala real del Spinosaurus aegyptiacus, de 1.5 metros de longitud, además del fósil del diente encontrado en Amazonas.

El museo abre sus puertas de martes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m., y los sábados de 10 a. m. a 5 p. m. Las entradas tienen un costo de 10 soles para adultos y 5 soles para estudiantes y niños. El ingreso es gratuito para los mayores de 60 años y para las personas con carné del Conadis, según informa la agencia Andina.

¿POR QUÉ ESTE HALLAZGO ES TAN IMPORTANTE?

Los fósiles de espinosaurios son extremadamente escasos en Sudamérica. Hasta ahora, solo se habían registrado en Brasil, mientras que la mayor concentración de descubrimientos se ubica en África y, en menor medida, en Europa. Que se hayan encontrado en Perú constituye una novedad científica que demuestra que estos dinosaurios también habitaron zonas tropicales en el oeste del continente.

¿QUÉ SE SABE DE LOS ESPINOSAURIOS?

En términos generales, los espinosaurios poseían un hocico alargado y delgado, muy similar al de los cocodrilos actuales. Los estudios sugieren que llevaban un estilo de vida semiacuático, combinando la caza en tierra con la pesca en ríos y lagunas. Sus dientes, corrugados y con un esmalte distintivo, refuerzan la idea de que eran depredadores especializados.

¿QUÉ MÁS PODRÍAMOS ENCONTRAR EN EL FUTURO?

El propio equipo de investigadores considera que este descubrimiento “abre una ventana para encontrar más restos en Bagua Grande y, por qué no, describir alguna especie de dinosaurio del Perú”. Los afloramientos de rocas en esta zona han sido calificados como excepcionales para la búsqueda de fósiles de dinosaurios y mamíferos.