La pandemia de 2019 obligó a muchas universidades y centros de estudio superior a nivel mundial, a adaptarse a las tecnologías de entonces para cumplir con el dictado de clases. Así, ya sea por Zoom, Meet u otras plataformas, infinidad de alumnos no dejaron de cursar carreras y cursos con el fin de no ver interrumpido su proceso académico.

En este contexto, otras casas de estudio no se vieron en la necesidad de adaptarse a la enseñanza online ya que nacieron 100% digitales, una de ellas es la Universidad Internacional de Valencia (VIU) centro educativo español que acoge actualmente alrededor de 2500 estudiantes peruanos cursando estudios superiores tanto en pregrado como en posgrado.

“Ya en el año 2024 cerramos con cerca de 28,000 estudiantes y al año 2025 acabaremos aproximadamente con unos 30 000 estudiantes. De esos 30 000 estudiantes prácticamente el 30% son estudiantes latinoamericanos, fundamentalmente de Colombia, de Perú, también de Chile y de Ecuador”, señaló Eva María Giner, rectora de la Universidad Internacional de Valencia, durante su reciente viaje institucional a Latinoamérica, entre ellos nuestro país.

“Vamos a promover una mayor cooperación interuniversitaria con algunas de las principales instituciones de educación superior del país en materia de movilidad internacional, investigación y transferencia de conocimiento, porque queremos posibilitar una formación a lo largo de la vida basada en la calidad, la innovación tecnológica y la sostenibilidad académica. Para ello, vamos a trabajar de la mano con las universidades y organismos gubernamentales de Perú con el objetivo de asegurar el progreso y avance de las sociedades a través del acceso y la transferencia de conocimiento, así como con la formación, el apoyo y el intercambio de talento al tejido productivo del país”, agregó Giner.

Las facilidades para obtener un título español

Una de las ventajas de esta metodología online es sin duda la facilidad que le da al estudiante de acceder a un título internacional sin desplazarse de su país natal.

Actualmente, la Universidad Internacional de Valencia ofrece estudios en nivel de pregrado, maestrías y posgrados. Entre las carreras que podemos mencionar figuran en:

Pregrado: Lengua y Literatura Españolas, Historia, Traducción e Interpretación, Ciberseguridad, Administración y Dirección de Empresas, Física y Musicología, Comunicación, entre otras.

Maestría: Tecnologías de la Información, Periodismo Multimedia, Inmunoterapia y Vacunas, Nutrición Deportiva, entre otros.

Diplomados: Experto en Escritura, Escritura y Creatividad, Astronomía Observacional, entre otros.

Requisitos para postular

En términos generales, la documentación solicitada incluye:

Copia del documento de identidad o pasaporte.

Título Universitario, Licenciatura o Bachillerato (para maestrías) o Título de Secundaria (para pregrado) legalizado*.

Certificado de calificaciones o expediente académico legalizado*.

Currículum vitae actualizado, en caso de postulación a programas de posgrado.

Carta de motivación, en algunos casos, para programas específicos.

(Toda esta documentación se envía de forma digital a través de la plataforma de VIU, asegurando un proceso rápido y sin complicaciones. Recuerda que cualquier duda durante el proceso podrás consultarla y recibir el acompañamiento de tu Asesor Educativo).

Requisitos para ingresar en maestrías online

Poseer un título de grado, licenciatura o bachiller en un área relacionada con la maestría de interés. Además de contar con un título universitario, es importante verificar si el documento necesita ser apostillado o legalizado. Para facilitar este proceso, VIU ofrece orientación a los estudiantes peruanos sobre la legalización de títulos a través de Apostilla de la Haya, en caso de ser necesaria.

También es recomendable que los aspirantes a una maestría preparen una carta de motivación que refleje sus objetivos académicos y profesionales, ya que en algunos casos este documento puede ser solicitado como parte de la admisión.

Presentar un currículum vitae actualizado que refleje la experiencia profesional y académica del candidato.

En algunos casos, se puede requerir una entrevista con el comité de admisión para evaluar la idoneidad del candidato en el programa.

Becas

La Universidad Internacional de Valencia otorga becas de apoyo al estudiante tanto para pregrado como para posgrado. En el primer caso, puedes comunicarte a este LINK, y en el segundo al mail doctorado@universidadviu.com.

Rigurosidad en el aula

A la fecha, son más de 1500 docentes los que se encargan de impartir sus conocimientos tanto en Pregrado como en Posgrado. Cabe destacar que así como el alumnado, que es diverso y proviene de diferentes partes del mundo, el equipo de profesores también lo es.

“Nuestros docentes no solo viven en Valencia, en España sino que al igual que nuestros estudiantes, están en cualquier parte del mundo”, explica la rectora, tras acotar que las clases aunque son sincrónicas, quedan grabadas en caso el alumno no pueda conectarse en tiempo real.

Esta facilidad, sin embargo, no debe confundirse con la rigurosidad y control que el centro de estudios tiene del alumno. Así, por ejemplo, el vicerector José Martí Parreño, nos explica cómo trabajan de cara a un examen. “Cualquiera en un momento dado podía conectarse a un Teams o a un Zoom y eso te permite una plataforma con la que puedes estar en contacto con un grupo de personas y en este caso dar una clase. Sin embargo, también se dieron cuenta que no es tan sencillo dar clases online y el modelo online no es simplemente un Zoom, necesitas de un campus virtual pero claro, esa parte digamos que la puedes medio salvar, pero entonces ¿qué pasa con la evaluación? y ahí es donde realmente hubo mucho debate. En ese sentido, para nosotros, que ya veníamos trabajando en esa línea, no supuso tanto impacto ya que contamos con un sistema de proctorización evaluado por terceros, que incluye el reconocimiento facial biométrico y toda una serie de garantías tecnológicas como lo son una monitorización en 360 grados", explica.

Esto quiere decir, que mientras el alumno está haciendo el examen desde cualquier parte del mundo, el sistema de monitoreo se asegura de que haya ninguna persona alrededor “revelándole datos”.

“Esta metodología es incluso mejor que la presencial”, sostiene Martí.

DATO Además de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), otras como la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad Europea (UE) - Online, la UNIR - Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, ofrecen carreras en España a distancia.









Si estás interesado en postular, puedes entrar a este LINK para mayor información.