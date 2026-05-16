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Ante la sospecha de un posible envenenamiento en perros, la médico veterinaria Norka Nina Quispe explicó cuáles son las señales de alerta y las medidas de emergencia que pueden ayudar a evitar consecuencias fatales en las mascotas. Según indicó, actuar rápidamente es fundamental para incrementar las posibilidades de recuperación del animal evitando una intoxicación general. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la excesiva salivación, convulsiones o temblores, vómitos, diarrea, pupilas dilatadas y episodios de agitación intensa. La especialista precisó que estos signos aparecen debido a que el sistema nervioso del perro resulta afectado por la sustancia tóxica. También es importante saber qué tipo de envenenamiento ha sido la causa de la intoxicación. “Los vómitos y diarreas son respuestas del cuerpo para eliminar la sustancia tóxica”, explicó la veterinaria.