Ante la sospecha de un posible envenenamiento en perros, la médico veterinaria Norka Nina Quispe explicó cuáles son las señales de alerta y las medidas de emergencia que pueden ayudar a evitar consecuencias fatales en las mascotas. Según indicó, actuar rápidamente es fundamental para incrementar las posibilidades de recuperación del animal evitando una intoxicación general. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la excesiva salivación, convulsiones o temblores, vómitos, diarrea, pupilas dilatadas y episodios de agitación intensa. La especialista precisó que estos signos aparecen debido a que el sistema nervioso del perro resulta afectado por la sustancia tóxica. También es importante saber qué tipo de envenenamiento ha sido la causa de la intoxicación. “Los vómitos y diarreas son respuestas del cuerpo para eliminar la sustancia tóxica”, explicó la veterinaria.

Esta es la forma de actuar rápidamente cuando un perro ha sido envenenado y no saber el tipo de veneno que le causó.

La especialista recomendó que, ante un posible caso de envenenamiento en mascotas, lo primero sea acudir de inmediato a un centro veterinario que atienda emergencias. Asimismo, señaló la importancia de identificar el tipo de sustancia tóxica o raticida que el animal pudo haber consumido o absorbido, ya que esta información puede ser clave para el tratamiento. Además, explicó que los perros pueden intoxicarse por tres vías: oral, mediante el consumo de raticidas; cutánea, al entrar en contacto con sustancias tóxicas en la calle; y respiratoria, por la inhalación de químicos fuertes. En ese sentido, recomendó llevar una muestra del producto sospechoso al veterinario si es posible. Sin embargo, advirtió que no se debe suministrar sal, aceite o leche como remedio casero. “No dar sal, aceite o leche”, enfatizó la profesional, quien reiteró que la atención inmediata en un centro veterinario disponible las 24 horas puede marcar la diferencia para salvar la vida de la mascota.

¡Cuidado! Usar remedios caseros no es la forma de actuar para salvar la vida de un perro que ha sido envenenado

Ante casos de intoxicación en mascotas, muchas personas suelen recurrir a remedios caseros como dar leche o jabón al animal afectado. Sin embargo, la médico veterinaria Norka Nina Quispe advirtió que estas prácticas pueden agravar seriamente la situación y poner en mayor riesgo la vida de la mascota. “La leche o el jabón son de las reacciones más comunes que se tienen como mito, pero es algo que no deberíamos hacer”, señaló la especialista. Explicó que el jabón puede irritar la mucosa gástrica y, en caso de ingresar a los pulmones, provocar una neumonía por falsa aspiración, complicando aún más el cuadro clínico del animal intoxicado. Trasladar al perro de inmediato a una clínica veterinaria para recibir atención especializada puede ser determinante para salvarle la vida ya que será atendido por la supervisión de especialistas.

¿Qué tipos de venenos pueden ingerir un perro en la calle para estar alertas cuando salga a pasear?

Los perros pueden intoxicarse en la calle por distintas sustancias tóxicas que suelen encontrarse en alimentos abandonados, basura o productos químicos expuestos. Entre los venenos más frecuentes se encuentran los raticidas, insecticidas y pesticidas. Otra fuente de intoxicación son los químicos de limpieza, combustibles o pinturas presentes en veredas, parques o talleres. Además, algunos perros pueden intoxicarse al inhalar sustancias fuertes o al tener contacto con venenos a través de la piel. Por otro lado, si una persona es descubierta envenenando a un perro, lo más importante es actuar por la vía legal y proteger tanto al animal como las pruebas del caso. En el Perú, el maltrato y la crueldad contra animales domésticos están sancionados por ley y pueden derivar en denuncias penales. Hay que dejar constancia formal del caso para que las autoridades puedan investigar y aplicar las sanciones correspondientes.