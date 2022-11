Si bien es uno de los elementos más usados hoy en día por millones de jóvenes en el mundo, quienes aseguran sin sustento científico que es menos dañino para la salud que el uso de un cigarrillo, el vaper ha sido el protagonista de una noticia que ha estremecido las redes sociales esta semana ya que ha llevado a emergencia a una de sus consumidoras.

Es por eso que en esta nota te contaremos cómo es que pudo haber ocurrido esto, además de otra información que debes conocer respecto al vaper, también conocido como cigarrillo electrónico, entre otra información más.

CÓMO UNA JOVEN FUE DE EMERGENCIA POR CONSUMO DE VAPER

La víctima de esta historia es una joven que tras la trágica situación que vivió hizo un llamado para todos aquellos que usan el vaper como alternativa al cigarrillo tradicional o simplemente por gusto o moda.

A través de su cuenta de Twitter, la joven que aparece en un hospital identificada como Nicole publicó su historia luego de sufrir un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por el consumo cigarrillos electrónicos, que la tuvo hasta este momento, hospitalizada durante una semana.

“Les voy a contar porque de verdad quiero enseñar la m… que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, dijo a sus seguidores Nicole luego de realizarle un enfisema, lo que sería una perforación en la tráquea o pulmón.

“[Esto] me causó muchísisisisimo dolor y no puedo respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vaper o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, afirmó Nicole.

“Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vaper”, sentenció.

Nicole afirma que terminó por sorprenderse por su condición ya que ella “no fumaba tanto”.

“Son de esas cosas que dices, no me va a pasar a mí, yo no fumo tanto, ¡¡YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de qué están hechas o que nos estamos metiendo a los pulmones,”, advirtió la joven.

Creo que aquí haré más punch que en Instagram así que les voy a contar por que de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar. Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener - pic.twitter.com/3sypGrjckd — Nicole (@NicoleElliot2) November 5, 2022

QUÉ ES UN VAPER

El cigarrillo electrónico, o más conocido como vaper, es un sistema electrónico inhalador diseñado en su origen para simular el consumo de tabaco sin quemarlo directamente, diferenciándose del cigarrillo tradicional. Estos dispositivos utilizan una resistencia, batería para calentar y vaporizar una solución líquida. La solución líquida, llamada líquido de vapeo o esencia, puede o no contener aromas.

Desde su introducción al mercado a principios de este siglo, fue popularizándose en la década del 2010, como una alternativa para dejar el cigarrillo tradicional así también para su uso recreativo, esto último especialmente en personas no fumadores.

Si bien se cree que el principal beneficio sobre el uso de los cigarrillos electrónicos es que son una alternativa al cigarro tradicional como terapia de reemplazo de nicotina para dejar de fumar; se desconocen los efectos a largo plazo del uso de cigarrillos electrónicos. Según estudios recientes, en algunos casos pueden ser igual o peor de dañinas que los cigarrillos convencionales, por lo tanto su venta y uso es regulado por ley en varios países del mundo.