¿Quieres ver películas en español oline gratis? Tranquilo, que no es muy complicado. Ver 'pelis' en castellano o subtituladas, siempre en calidad full HD y algunas veces en 4K, es bastante sencillo si sabes dónde buscar el contenido deseado. ¿Necesitas ayuda? No te preocupes. Aquí viene el auxilio para que también veas series online en español de manera

Hace algunos años parecía imposible ver películas online en español desde Internet y como únicas opciones tenías que encender el televisor o ir al cine, la tecnología revolucionó la forma de disfrutar placenteramente de tu film favorito en cualquier momento y en cualquier lugar, en especial con las páginas de streaming como Netflix o HBO Go. Sin embargo, estas páginas piden una suscripción de pago para desbloquear todo el catálogo online.

Todos, en algún momento, hemos buscado páginas web para ver películas gratis online, con el objetivo de pasar una tarde o noche de cine en casa. De esta manera, dejamos 10 sitios web para los amantes del séptimo arte, en español, HD, de manera legal y sin restricciones.

Si bien algunas alternativas no ofrecen los últimos estrenos de la cartelera, podrás disfrutar de un amplio catálogo de cine clásico y otras producciones que ya son de dominio público. Algunas webs recopilan cintas independientes y otros ofrecen contenido gratuito a cambio de un poco de publicidad. También están los servicios que son gratuitos por un periodo de tiempo limitado para ver pelis online en español.

1. CINÉPATA

Esta página es un muy buena opción para ver películas y cortos latinoamericanos (Foto: Cinépata) Esta página es un muy buena opción para ver películas y cortos latinoamericanos (Foto: Cinépata)

Cinépata es un archivo de cine ONLINE que te permite acceder a un amplio catálogo de cortos, largos y documentales independientes y latinoamericanos, por ende, todo el material que encuentres estará en español. Además, ofrece artículos sobre películas independientes y comerciales.

2. MI TELE

En la sección 'A la carta' podrás encontrar gran variedad de series y películas (Foto: Mi tele) En la sección 'A la carta' podrás encontrar gran variedad de series y películas (Foto: Mi tele)

Mi Tele es la web de streaming de todo el grupo Mediaset (Telecinco, Cuatro, Divinity, etc) y si bien te da acceso principalmente a todos los programas emitidos en cualquiera de los canales de la cadena como La que se avecina, Cómo defender a un asesino, Revenge, American Horror Story o Jane the Virgin, también permite ver varias películas españolas y extranjeras.

Para acceder a esta página no necesitas registrarte, pero la publicidad puede llegar a cansar.

3. RTVE

RTVE te ofrece películas y serie españolas y extrajeras (Foto: RTVE) RTVE te ofrece películas y serie españolas y extrajeras (Foto: RTVE)

RTVE es una plataforma para ver películas y series ONLINE que trasmite RTVE. Televisión Española (TVE) agrupa para la emisión dentro de territorio español dos canales generalistas y otros tres temáticos, de los cuales cuatro emiten en alta definición, además de un canal 4K en pruebas. Todos estos los podrás encontrar en la selección 'A la carta'.

Además, esta página te da acceso al archivo de la Filmoteca Española con algunos clásicos, cortometrajes y documentales.

4. FILMINLATINO

Esta web también incluye material para niños (Foto: FilminLatino) Esta web también incluye material para niños (Foto: FilminLatino)

FilminLatino es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en alianza con la empresa española Filmin, y ofrece un amplio catálogo de largometrajes de ficción, documentales, clásicos, cortometrajes, series, y películas para niños. Podrás encontrar producciones de todos los géneros y nacionalidades, tanto de autores consagrados como de nuevos talentos.

Para México existe un catálogo denominado GratisMx, que de manera gratuita ofrece películas de ficción, animaciones, cortos y documentales mexicanos. Para acceder solo debes ser un usuario registrado en FilminLatino.

5. CRACKLE

Crackle te permite ver series y películas en español (Foto: Crackle) Crackle te permite ver series y películas en español (Foto: Crackle)

Crackle es un servicio de streaming de video multiplataforma de Sony Networks con un catálogo rotativo de películas y series. Para acceder a ellas gratis solo necesitas crear una cuenta con tu operador de cable, sin embargo, los anuncios pueden llegar a cansar.

Tanto las series y películas de su catálogo te permiten escoger el idioma en que se reproducirá, español o inglés.

6. NETFLIX

En Netflix podrás encontrar miles de películas divididos en categorías: acción, comedia, terror, entre otras (Foto: Universal Pictures) En Netflix podrás encontrar miles de películas divididos en categorías: acción, comedia, terror, entre otras (Foto: Universal Pictures)

Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te ofrece un mes gratis de prueba, tiempo en el que podrás disfrutar de todas las películas, series, documentales y demás producciones que están en su catálogo.

Para ello solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días.

En Netflix puedes ver películas gratis en español, además de series online, documentales y mucho más.

7. HBO

En esta plataforma streaming puedes ver todas las temporadas de Game of Thrones (Foto: HBO) En esta plataforma streaming puedes ver todas las temporadas de Game of Thrones (Foto: HBO)

La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming qué llegó a Latinoamérica como HBO GO. Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a varias películas, incluso al poco tiempo de su estreno en los cines, y a sus series originales: Game of Thrones, Big Little Lies, Westworld, entre otras.

Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma gratis por un mes. Los pasos que debes seguir son los mismos mencionados para Netflix.

8. AMAZON PRIME

Amazon Prime Video es un servicio para ver películas y series gratis creados por Amazon.com (Foto: captura) Amazon Prime Video es un servicio para ver películas y series gratis creados por Amazon.com (Foto: captura)

Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle, entre otras series populares y por supuesto una gran variedad de películas, las cuales puedes descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.

Al igual que los anteriores servicios streaming mencionados con Amazon Prime puedes elegir el idioma de doblaje y de subtítulos.

9. ATRES PLAYER

Atres Player es una de las mejores opciones para ver series (Foto: Atres Player) Atres Player es una de las mejores opciones para ver series (Foto: Atres Player)

Atres Player te permite ver todas las series y programas sin cortes publicitarios de las producciones de todo el grupo Atresmedia. Podrás acceder a todos los capítulos de series españolas como La casa de papel, Allí abajo, La catedral del mar, Cuerpo de élite, entre otras, sin embargo, tiene restricción geográfica.

10. MOVISTAR PLAY

Movistar Play es gratis si cuentas con algún servicio de este operador (Foto: Movistar Play) Movistar Play es gratis si cuentas con algún servicio de este operador (Foto: Movistar Play)

Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales, y TV en vivo, si eres cliente Movistar podrás acceder gratis a la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.