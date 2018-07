¿Cómo ver Game of Thrones, The Walking Dead o La casa de papel online gratis en español HD? Si estos dramas y otros títulos del momento como Better Call Saul o la serie de superhéroes The Flash están entre tus prioridades televisivas, has llegado al lugar correcto. Ver series online gratis en la mejor calidad, incluso en 4K, doblada o con subtítulos en tu idioma, es posible gracias a las muchísimas opciones que pululan en Internet. ¿No tienes acceso premium a Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video o Crackle? Ese dejará de ser un problema de aquí en adelante. Para ver las mejores series y también las mejores películas solo necesitas ingenio, constancia y revisar la siguiente lista que facilitará tus maratones de fin de semana en casa, con la familia, con el novio o novia o con amigos.



Si bien en una primera búsqueda de series online en Google puedes encontrar decenas de opciones, la mayoría de páginas gratuitas que aparecerán delante tuyo son ilegales y peligrosas: pueden estar llenas de publicidad maliciosa y probablemente esconderán algún virus. Entonces, ¿qué debes hacer? Rastrear otras webs libres de pago que no violan derechos de autor, que cuentan con títulos que van más allá de lo convencional y que te convendría revisar para alardear entre tus amigos más cercanos. Después de todo, ver series y hacer maratones de las mismas es la moda del momento.

¿Cómo acceder a estas páginas? A continuación te explicamos qué debes hacer para ver GRATIS el catálogo de los servicios de streaming. Asimismo, te alcanzamos algunas otras páginas de video que podrían convertirse desde ahora en tus favoritas desde ahora.



1. VIEWSTER

1. En Viewster puedes ver desde series hasta animes, webseries y películas de forma totalmente gratuita (Foto: Viewster) (Foto: Viewster)

Viewster es una plataforma gratuita que incluye series, películas, animes y webseries. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

2. SNAGFILMS

2. SnagFilms es una plataforma gratuita de cine y televisión. Si bien está en inglés, tiene títulos que no podrás ver en ningún otro lugar (Foto: SnagFilms) (Foto: SnagFilms)

SnagFilms es un sitio gratuito que, además de 5.000 películas independientes y documentales, ofrece series de comedia y animadas, aunque no de estreno reciente. Cien por ciento recomendable, por más que agregue avisos antes de la reproducción de cada video.

3. ATRESPLAYER

Si estás en España, con Atresplayer te sentirás en la gloria (Foto: Atresplayer) (Foto: Atresplayer)

Atresplayer te permite ver todas las series y programas, sin cortes publicitarios, de las producciones de todo el grupo Atresmedia. Por ejemplo, podrías acceder a todos los capítulos de series españolas como La casa de papel, Allí abajo, La catedral del mar, Cuerpo de élite, entre otras, aunque tiene restricción geográfica.

4. MITELE

Esta web de streaming del grupo Mediaset (Telecinco, Cuatro, Divinity, etc.) te deja ver cualquier serie que se haya emitido en estas cadenas como La que se avecina, Cómo defender a un asesino, Revenge, American Horror Story o Jane the Virgin. Sin embargo, también tiene restricción geográfica.

4. MiTele reúne los programas de Telecinco y de los demás canales de Mediaset (Foto: MiTele)

5. RTVE

5. En RTVE puedes ver todos los shows de RTV, incluidas sus series y películas (Foto: RTVE) (Foto: RTVE)

RTVE es una plataforma para ver ONLINE las series y películas que trasmite RTVE. Podrás encontrar El Ministerio del Tiempo, Seis Hermanas, Acacias 38, Águila Roja, Cuéntame, Víctor Ros, entre otras producciones. Está disponible en España y en otros países.

6. NETFLIX

¿No lo sabías? Netflix puede ser gratis por un mes (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, también ofrece el acceso gratuito a su amplio catálogo de series y películas por un mes. Solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluida una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar del beneficio. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días.

7. HBO

7. HBO Go también puede ser gratis durante un mes (Foto: HGO) (Foto: HBO Go)

La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming que llegó a Latinoamérica como HBO GO. Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix, te permite acceder a sus series originales: Game of Thrones, Big Little Lies, Westworld, entre otras. Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma completamente gratis por un mes. Los pasos a seguir son los mismos mencionados para Netflix.

8. PRIME VIDEO

8. Prime Video es el servicio de streaming de Amazon, con un catálogo de originales que compite abiertamente con Netflix (Foto: Prime Video) (Foto: Prime Video)

Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle, entre otras series populares, además te permite descargarlos en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder GRATIS un mes y con un descuento por los primeros seis meses.

9. CLARO VIDEO

9. Claro Video es la plataforma de streaming de Claro, gratuita para los clientes de otros productos de la compañía (Foto: Claro Video) (Foto: Claro Video)

Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con Internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis.

10. MOVISTAR PLAY

10. Movistar Play es la plataforma virtual del paquete de cable de Movistar. Aquí puedes ver de TODO (Foto: Movistar) (Foto: Movistar Play)

Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales y TV en vivo. Si eres cliente Movistar puedes acceder gratis a la plataforma, aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.

PLUS: ¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS?

1. EL PRIMER MES GRATIS​

​

Netflix Premium ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA



El método más popular para ver Netflix Premium GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix Premium por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.

3. LOS CONTENIDOS EN TELEVISIÓN

​

​Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix Premium también pueden verse en algunos canales de cable ONLINE GRATIS, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo que podemos usar para disfrutar como si tuviéramos Netflix Premium GRATIS.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX?

​

La suscripción a Netflix Premium tiene el siguiente costo mensual por país: