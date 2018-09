“Tal vez” o “tal ves”: ¿Cómo se escribe?

Diccionario de palabras. ¿Cómo se escribe? ¿"Tal vez" o “tal ves”? ¿Cuál está bien? En realidad, solo una es correcta. “Tal vez” es la única forma de redactar esta expresión aceptada por la Real Academia Española (RAE); sin embargo, muchos cometen el error de escribirlo de la otra manera. “Tal vez” significa “quizá, acaso y posiblemente”, aunque en algunas zonas de Latinoamérica prefieren escribir “talvez”, también aceptada, aunque no sugerida por la Ortografía de la lengua española.

“Tal vez” es la forma correcta de escribir esta locución adverbial, mientras “talvez” es menos común. La palabra, como tal, se usa para indicar posibilidad, como sinónimo de “quizá, posiblemente o acaso”.

Por ejemplo:





El gobierno admite que tal vez haya habido fallas en el proceso penal.





No quiero pensar que es imposible, solo quiero que entiendas que tal vez todavía haya alguna oportunidad.

Por otro lado, “Tal ves” no existe en el español. Esta palabra no es reconocida por la Real Academia Española, por este modo, debes evitar escribirla para no cometer errores ortográficos.

Sinónimo de la palabra “Tal vez”

Posiblemente

Quizá

Probablemente

Acaso

Quizás

A lo mejor

¿Cómo se dice “tal vez” en otros idiomas?