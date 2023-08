En un mundo cada vez más interconectado, la obtención de un pasaporte se convierte en una puerta abierta a la aventura, los negocios internacionales y el enriquecimiento cultural. Si estás en el Perú y te preguntas cómo dar los primeros pasos hacia esta oportunidad de viaje y exploración, en esta nota te contaremos cómo poder tramitar este documento que es tan necesario al momento de conocer otro país.

¿CÓMO PUEDO TRAMITAR MI PASAPORTE EN EL PERÚ DURANTE EL 2023?

Para poder tramitar tu pasaporte en el Perú durante este año 2023, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Primero deberás ya haber pagado el trámite de pasaporte (S/ 98.60) en el Banco de la Nación o Págalo.pe

Para solicitar una cita y tramitar su pasaporte, ingrese a: https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe/.../programar-cita

Ingresa número de DNI, asociado al pago realizado en el Banco de la Nación o en Págalo.pe

Selecciona la sede donde se solicitará la cita

Ingresa el código CAPTCHA

Es el momento de completar datos

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Número de celular

Elige una fecha y horario

Tendrá que elegir el día y el horario a su disposición.

Confirma

Confirma tus datos, fecha y hora registrada para la cita. La constancia será remitida al correo electrónico. El trámite es personal.

Al obtener la cita

Si has obtenido una cita, es necesario que te presentes en la ubicación elegida con un margen de 15 minutos antes de la hora programada, portando tu cita electrónica en formato impreso o digital, junto con los demás requisitos previamente mencionados. Cabe destacar que la tramitación del pasaporte electrónico requiere la presencia física del solicitante.

Dirígete a la sede que has seleccionado y asegúrate de llevar contigo tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y el comprobante de pago correspondiente. Presenta la confirmación de la cita o la captura de pantalla para agilizar el proceso de atención. Durante tu visita, se te tomará una fotografía siguiendo los lineamientos internacionales para la identificación biométrica, lo cual implica no usar gafas de sol ni monturas voluminosas que obstruyan la visión de los ojos, evitar lentes de contacto cosméticos de colores, así como no llevar prendas en la cabeza como sombreros o pañuelos que cubran el rostro. Asimismo, se solicita que no se utilicen piercings faciales.

¿A QUÉ PAÍSES PUEDO VIAJAR SOLO CON DNI?

Bolivia, Colombia y Ecuador: Gracias a acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se permite viajar entre el Perú y estos países sin necesidad de visa ni pasaporte.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE SE PUEDEN VIAJAR SIN VISA?

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Europa: Se trata del acuerdo entre el Perú y la Unión Europea, por lo que los peruanos están aptos de viajar sin visa a todos los países que forman parte de la zona Schengen. Todos los viajeros que visitan la Unión Europea desde Perú, tendrán 90 días por los siguientes países sin la necesidad de tener que acudir a una embajada o consulado para tramitar una visa europea.

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. En el caso de Rusia permite el ingreso sin visa desde el 2011, al igual que Bielorrusia, Macedonia, Montenegro y Serbia.

Asia y Medio Oriente: Brunei, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Líbano, Malasia, Singapur, Tailandia y Turquía. En el caso de Indonesia y Líbano, se entrega la visa al pasajero cuando aterriza.

SOBRE EL PASAPORTE

Un pasaporte es un documento oficial y reconocido internacionalmente que otorga a los ciudadanos de un país la autorización legal para cruzar fronteras internacionales y viajar a otros países. Contiene información personal del titular, como su fotografía, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y firma, junto con detalles sobre su lugar de emisión y fecha de vencimiento. Además, sirve como prueba de identidad y ciudadanía en el extranjero, permitiendo a las autoridades verificar la legitimidad del viajero y su derecho a ingresar a un país en particular.

La importancia del pasaporte radica en su función esencial para el viaje y la movilidad internacional. Actúa como una llave para acceder a diferentes naciones y experimentar diversas culturas, oportunidades y paisajes. Sin un pasaporte válido, se restringiría en gran medida la capacidad de una persona para explorar el mundo y participar en actividades como el turismo, los negocios internacionales, la educación en el extranjero y la colaboración internacional.

Además de su función en el ámbito del viaje, el pasaporte es fundamental para la seguridad y el control fronterizo. Proporciona un medio confiable para verificar la identidad y la nacionalidad de los viajeros, ayudando a prevenir la entrada ilegal y el cruce de personas no autorizadas.