A tiempo para encontrar un vuelo a buen precio, me dispuse a buscar ofertas. Lo primero que hice fue abrir la web de Latam, mi primera opción en cuanto a aerolíneas, no porque sea un servicio extraordinario sino porque, por suerte, la mayoría de veces que he viajado con ellos, todo se ha dado sin problemas.

Una vez en Latam, busqué los horarios y precios que mejor se me acomoden a mi presupuesto y tiempo. Sin embargo, no encontré una opción que me convenga íntegramente. O había un buen precio pero con un horario que sobrepasaba las 11 horas de viaje, o de lo contrario, el costo del vuelo de ida valía o superaba el valor de un viaje de ida y vuelta.

Pese al panorama nada alentador, probé eligiendo el vuelo de menor precio. Lo siguiente era chequear el equipaje. Una vez en este apartado, la confusión por resolver el tema de la compra del vuelo se incrementó, ya que optar por el paquete BASIC significaría limitarme a un equipaje que quepa en un bolso de mano. ¡Sí, de esos que miden 45 cm de alto x 35 cm de largo x 20 cm de ancho!.

Como mi viaje es por más de siete días, viajar con un bolso de mano me generó muchas dudas, pese a que revisé varios videos de esas mochilas viajeras que te prometen guardar tu vida sin sobrepasarte las medidas exigidas por algunas aerolíneas.

Dudas y más dudas

Revisando la información de equipajes de Latam, la segunda opción que tenía después del bolso de viaje era pagar US$ 42.48 por un equipaje de mano extra de 12 kg. Cabe destacar que este pago es solo por el viaje de ida, si quiero tener un equipaje igual en mi viaje de regreso, deberé pagar otros US$ 42.48.

¿Y si quiero viajar con una maleta de 23 kg cuánto debo pagar? La respuesta es US$ 67.26. Esta opción me permitiría volar con un bolso o mochila pequeña, un equipaje de mano de 12 kg y uno de bodega de 23 kg. ¿Qué hacer? Ver otra aerolínea.

Otras opciones

Fastidiada por las opciones nada amigables de Latam, revisé la web de Sky Airline. Para empezar, los horarios eran en ese momento más variados que la competencia y no tenía que irme por vuelos de más de 10 horas a cambio de un precio más económico.

En cuanto al tamaño del equipaje, hay que dejar claro que las reglas son iguales para todas las aerolíneas, es decir, hay una “Tarifa Zero”, que me permitía viajar con un bolso de viaje, y una tarifa “Light” y “Plus”, que me pedía pagar un monto extra por agregar equipaje.

Hasta este punto, me estaba inclinando por comprar en Sky, ya que los horarios y precios eran, para mí, mejores que los de Latam, pero antes decidí revisar una aerolínea más: Jet Smart.

Una vez aquí, me encontré con una plataforma más complicada de entender que las anteriores, con opciones de vuelo más limitadas en cuanto a horarios y con tarifas de equipaje similares o superiores que la competencia.

Haciendo una simulación de viaje, terminaría pagando dos vuelos directos por US$ 635.65, incluido un equipaje de mano y de cabina de hasta 23 kg aproximadamente US$ 635.65 (S/. 2,390.04 al cambio del día).

¿Qué aerolínea elegí?

Una vez revisada estas tres opciones, opté por comprar mi vuelo por Sky, ya que el precio del vuelo Lima-Buenos Aires-Lima que me ofrecía Sky en un viaje de 4 horas sin escalas, era aproximadamente 80 dólares menos que el que pagaría en Latam y Jet Smart.

Además, el costo por el equipaje extra (una maleta de 23 kg) ascendía a 116 dólares por ida y vuelta.

Es decir, en total pagaría menos en Sky Airlines que en Latam y Jet Smart, con maleta en bodega incluida.

Sobre el cambio en la política de vuelos y equipajes

Desde el 2017, con el ingreso de la aerolínea low cost Viva Air al mercado peruano, las reglas para la industria aérea comenzaron a cambiar, y se instaló un modelo como el que se venía aplicando en otros países de la región.

“La política de equipaje en vuelos domésticos cambió significativamente a partir de 2020. Las aerolíneas empezaron a implementar cobros por el equipaje de mano, siguiendo tendencias globales para reducir costos y al cambiar Latam a este modelo, el cambio se hace más evidente”, nos explica Alexandra Saona, business developer de atrapalo.pe, en entrevista con El Comercio.

¿Esta política beneficia o perjudica a los consumidores?

Saona explica que gracias a estos cambios, los precios de los pasajes bajaron, se volvieron más accesibles, e incluso es posible comprar los vuelos incluso por tramos.

“Viéndolo del lado positivo esto le da más posibilidades de viajar a más personas y para quienes requieren llevar equipaje pueden evaluar otras alternativas o comprar solo el necesario”, sostiene.

Sobre este tema, Benoit Mougenot, director de la carrera de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), opina que es importante considerar que esta ventaja de precio del equipaje es relativa. “El mecanismo de precios de los boletos de aerolíneas es complejo y depende de factores temporales y estacionales de reserva, como también de una alta volatilidad vinculada a la demanda creciente de los viajeros y los costos de combustible”, sostiene.

Medidas y peso permitidos de equipaje Artículo Personal: Las medidas regulares son 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho). Este artículo puede ser una cartera, un bolso u otro artículo, debe ser guardado bajo el asiento delantero.

Este artículo puede ser una cartera, un bolso u otro artículo, debe ser guardado bajo el asiento delantero. Equipaje de mano : El peso máximo permitido varía entre 8-10 kg. Puede ser una maleta con estas dimensiones 56 x 38 x 26 cm (alto, largo y ancho).

: El peso máximo permitido varía entre 8-10 kg. Puede ser una maleta con estas dimensiones Equipaje en bodega: Se trata de una pieza de aprox. 20 a 23 Kg. debe medir máximo 158 cm. lineales (largo, ancho y alto).