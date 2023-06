Perú se ha convertido en un país sumamente atractivo para diferentes artistas de diversos géneros musicales. Por ese motivo, no es sorpresa que varios cantantes que vienen pasando un gran momento elijan a nuestra tierra para ofrecer conciertos y espectáculos muy esperados por los fans.

En este contexto bastante gratificante para Perú, debes saber que son varios los conciertos que se vienen en los próximos meses y han generado gran expectativa. A continuación, hacemos un repaso de los próximos espectáculos musicales que podrás presenciar.

Romero Santos - Arequipa (8 de diciembre)

(Foto: captura)





El ¨Rey de la Bachata¨ decidió regresar a nuestro país para cumplir con sus fanáticos de Arequipa y presentarse el próximo 08 de diciembre en el Jardín de la Cerveza. Tras cuatro ¨sold out¨ en nuestro país, busca cautivar la Ciudad Blanca con su tour ¨Fórmula, Vol 3¨ en el tramo final de su exitosa gira mundial.

COMPRA LAS ENTRADAS AQUÍ





Boris Brejcha - Lima (1 de diciembre)

Boris Brejcha, “El rey de high-tech minimal”; regresa a Lima para seguir haciendo historia este 01 de diciembre en Lima Polo Club Lurín. Reconocido por encabezar los festivales de mayor renombre internacional y sus performances inigualables, hacen de él uno de los artistas más aclamados de la escena.

COMPRA LAS ENTRADAS AQUÍ





Ricardo Montaner - Lima (22 de julio)

(Foto: captura)

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner alista su regreso al Perú para el mes de julio tras 4 años de ausencia en medio de su tour “Te echo de menos " que se inició en Estados Unidos. Iguana Producciones anunció hoy que el ídolo de la balada cantará en Lima con toda su banda y coros el próximo 22 de julio en el Círculo Militar de Jesús María. Hace poco, Ricardo Montaner volvió a sus orígenes con el sencillo “Yo no fumo” interpretado a dúo con el mexicano Carlos Rivera , convirtiéndose en el primer adelanto de su nuevo álbum de estudio marcando de esta manera su retorno a las baladas.

COMPRA LAS ENTRADAS AQUÍ





Eladio Carrión - Lima (2 de septiembre)

(Foto: captura)

El rapero y compositor Eladio Carrión llega a Lima luego de conquistar al público latinoamericano del género trap y reggaeton en español. Conocido por sus habilidades de improvisación y estilo libre, que lo han llevado a colaborar con muchos artistas populares en la industria de la música como 50 Cent, Bad Bunny, J Balvin, Bizarrap y más, el músico se presentará en Perú como parte de su gira The Sauce Latam Tour 2023.

Los fanáticos peruanos podrán disfrutar de su música en vivo y bailar con éxitos como “Coco Chanel”, “Si La Calle Llama Remix”, “Kemba Walker”, “Mbappe”, “Bzrp Sessions #40″, “No te deseo el mal” y más este sábado 2 de septiembre en la Explanada del Parque de la Exposición.





Fito Páez- Lima (30 de septiembre)

(Foto: Captura)

Fito Páez vuelve a Perú y sus fans ya se ilusionan con cantar varios de los temas más conocidos del rockero argentino. En esta ocasión, el artista rosarino vuelve a nuestro país para ofrecer un concierto que forma parte de su gira ‘El amor 30 años después del amor’.

El esperado concierto del argentino en Lima, el cual promete ser uno de los mejores en este 2023, se realizará el próximo sábado 30 de septiembre. Sus seguidores ya cuentan los días para escuchar en vivo clásicos como “Pétalo de sal”, “El amor después del amor” o “Dos días en la vida”.

COMPRA TUS ENTRADAS AQUÍ





Enrique Bunbury- Lima (11 de diciembre)

(Foto: Captura)

Enrique Bunbury llega a Lima para ofrecer un esperado concierto. Este show musical servirá para que el cantante español cante los mejores temas de su repertorio, incluyendo las canciones que pertenecen a “Greta Garbo”, el último disco del artista europeo.

El concierto del exmiembro de Héroes del Silencio se realizará el próximo lunes 11 de diciembre. Si bien todavía falta un tiempo para que se dé la presentación, los fanáticos de Bunbury ya se ilusionan con escuchar en vivo “Alaska” o “Desaparecer”.

COMPRA LAS ENTRADAS AQUÍ





Roger Waters- Lima (29 de noviembre)

(Foto: captura)

Roger Waters, cofundador de la mítica banda Pink Floyd, se presentará en la capital peruana y la noticia no ha hecho más que crear grandes expectativas entre sus fans. La presentación de Roger Waters en Lima, muy esperada por los fans de Pink Floyd, se realizará el próximo 29 de noviembre. Este show en vivo forma parte de su gira de despedida “This is not a drill”.

COMPRA LAS ENTRADAS AQUÍ

Bomberos auxilian a hombre atrapado. (Fuente: Alerta Pueblo Libre)