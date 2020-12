El año 2020 fue uno de los mejores para Jordan Guivin, el volante formado en la Universidad San Martín de Porres que destacó de gran manera a lo largo de todo el campeonato. Además de mejorar en la marca anticipándose, a su juego le sumó el gol. Esas virtudes hicieron que ofertas no le faltaran y al final decidió fichar por Cienciano para la próxima temporada.

La Universidad San Martín fue su primer competitivo, ahí se formó como futbolista. Jordan Guivin sigue viviendo en Payet, distrito de Independencia, donde dio sus primeros movimientos con un balón.

A sus 22 años, Jordan Guivin fue incluido por la Liga 1 en el once ideal de la temporada 2020. Por esa razón. El Comercio lo llamó para que el aficionado del fútbol pueda conocer un poco su historia y sensaciones tras este premio individual producto de su esfuerzo.

“Es algo muy lindo, te motiva a que no sea algo de momento, ya que uno trabaja para que las cosas te salgan bien y quizás se vuelva a repetir. Pero muy contento por el reconocimiento, me siento muy feliz, mi familia y amigos también lo están”, indicó el joven talento peruano.

Sobre lo que le dejó su etapa en la San Martín, el mediocampista indicó: “Le estoy agradecido al club porque me apoyó en el peor momento, nunca me dejó de lado. Me formó como persona complementando con lo de la casa. En la San Martín se tiene como objetivo formarnos como personas, es uno de los pilares que hay en el club, nos dan valores porque eso es lo más importante”.

Además, en la presente temporada, Guivin tuvo su año más goleador, y pese a ser volante se animó por indicación del técnico Héctor Bidoglio a que pise más el área de ataque y eso conllevó a que anote 7 goles:

“Me dijo que siga pisando más el área, me dio esa confianza de llegar más al ataque porque se estaban dando los goles. Además, me dijo que siga teniendo ese recorrido de área, que no me olvide de eso que es muy importante porque si bien atacas también tienes que defender. Eso fue muy importante para mi al igual que mis compañeros que me ratificaron esa confianza, ya que sabían que yo iba a pisar el área acompañando siempre al delantero y cada vez que me veían ahí era una opción de ellos para generar peligro”, declaró.

Pero no todo fue éxito en la vida de Jordan Guivin, nuevo jugador de Cienciano: “Pasé momentos muy tristes en mi etapa formativa, que me hicieron madurar mucho. Eso ahora es mi fortaleza. Yo no sé quizás si no hubiera pasado lo que pasé, no sé si sería tan maduro. Sé qué me conviene y qué no. Tuve una lesión a los 14 años en la espalda y me tuvo casi un año fuera de las canchas y fue complicado”.

Jordan Guivin nombró a los entrenadores que le han marcado en su carrera. “El profesor Orlando junto al profesor Víctor Reyes me dieron la confianza de poder debutar, les estoy muy agradecido. Era un plantel muy joven, pero con mucha experiencia como Cartagena, Farro, Junior Ponce, Álvarez, entre otros. Me sentí muy bien en ese año de aprendizaje. Con Carlos Bustos tuve más continuidad, me dio la confianza de jugar más partidos. La verdad, de todos me llevo algo positivo. Ahora, del profesor Bidoglio, me llevo un año muy bueno para mí, me ayudó mucho y creo que todos me sumaron”.

“Para ser más completo debo mejorar la asistencia y los remates, que lo tengo, pero a veces no me animo tanto. Es algo que debo mejorar y lo voy hacer. Así como logré mejorar el tema del gol que se me dio. Ahora, tengo que mejorar en estas cosas”, aseguró.

De los siete goles que anotó en la presente temporada con la camiseta de la San Martín, reconoce que el tanto ante Universitario fue el más bonito ¿Por qué? “Me gustó mucho el segundo gol a la ‘U’ porque fue algo trabajado, simplemente vi que Edhu Oliva llega a la posición del medio y yo sabía que tenía que picar al espacio, aproveché eso, aguanté bien a Quina e hice un sombrero al arquero”, recordó.

Consultado por su paso por las inferiores de la selección peruana, manifestó: “Una alegría inmensa. Que te convoquen 13-14 años para una preselección fue muy lindo para mí y mi familia. Me sentí muy contento porque se cerró muy bien esa campaña con la sub-15 de Perú porque logramos el título del Sudamericano en Bolivia. El ritmo de competencia en estos torneos y el biotipo es otro, pero uno nunca debe dejar de confiar en uno mismo y en el equipo. Eso sucedió en ese momento con la sub-15, ya que todos tuvimos ese pensamiento de que no vamos simplemente a participar. Todos nos reunimos para hablar que esa era una oportunidad muy importante para cada uno. Así tengamos 15 años debíamos ir a luchar por la familia y lo hicimos por eso. Toda la experiencia de selección para mí es muy motivante”.

Sobre lo que habló con Nolberto Solano durante su estadía en la sub-23, Guivin nos dice lo siguiente: “Me hablaba de lo que tenía que mejorar, lo que venía haciendo bien, pero con Gareca no (hablé) en persona. Una vez charló con todo el grupo y nos dijo que todos están siendo observados, que todos en algún momento pueden estar en la selección y que la sub-23 es un paso a la selección mayor. Que debemos seguir trabajando de la mejor manera y que siempre nos va a observar. En la selección se fijan mucho en los detalles de cada posición”.

Finalmente, aprovechó esta entrevista para agradecerle a Alberto Masías, presidente de menores de la San Martín: “Él siempre me apoyó en el club, es una gran persona, le estoy muy agradecido por todo su apoyo. La verdad que no tengo palabras hacia él, mi familia lo quiere mucho porque me apoyó desde que llegué al club. Don Alberto en todo momento siempre quiso lo mejor para mí”, culminó.

