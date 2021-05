El último viernes, Sport Boys consiguió su segundo triunfo en la Liga 1 Betsson tras ganar 3-1 a Deportivo Municipal. En dicho partido, el juvenil Jostin Alarcón (18 años) con un potente remate venció la valla del equipo edil y de esta manera encaminó al elenco rosado a la victoria.

El Comercio se contactó con él para conocer su historia y sensaciones tras su gran partido con la camiseta de Sport Boys.

El juvenil, tras su salida de Deportivo Municipal, tuvo que pasar cuatro pruebas para poder firmar su contrato con el elenco chalaco.

Llegaste a Sport Boys mediante unas pruebas, ¿Cómo te sientes en estos cinco partidos que tienes con el elenco rosado?

Estoy muy contento por el plantel. Sí, llegue a Sport Boys a inicios de año y estuve a prueba con varios chicos. Yo tuve que pasar cuatro filtros para poder ingresar y ahí me escogió el profesor Teddy Cardama para formar parte del equipo.

Entonces, ¿Te hicieron un contrato?

Sí. Tengo contrato por un año.

¿Qué indicaciones te da el profesor Teddy Cardama?

El profesor siempre me está pidiendo que demuestre y que no sienta ninguna presión de nadie. El que más me aconseja es ‘Chucho’ (Jesús Chávez). Siempre cerca a él para aprender más cosas.

Por fin sumaron su segundo triunfo en el torneo, ¿Cómo tomó el grupo este resultado ante Deportivo Municipal?

El plantel siempre está muy contento por el resultado y estamos intentando estar arriba de la tabla, ya que tenemos un plantel con mucha experiencia.

Estuviste el año pasado en Deportivo Municipal bajo el mando del profesor Rivera, ¿Qué rescatas de esa experiencia?

Sí, así es. Fui dirigido por el profesor Víctor Rivera, pero no se dio la oportunidad de firmar ni debutar en el primer equipo.

Pero, ¿te incomodo que no siguieran contando contigo en Deportivo Municipal para este año?

Me incomodo bastante, ya que trabajé bastante para jugar, pero no se dio.

¿Cuáles son tus objetivos en Sport Boys?

Mi objetivo es campeonar en la Liga 1. Me siento tranquilo con la oportunidad que me está dando el profesor y solo queda seguir mejorando.

¿Te imaginabas tener este inicio de temporada con minutos en el fútbol profesional?

La verdad que no, pero me estaba esforzando mucho para esto.

Para terminar, ¿A qué jugador admiras?

Admiro mucho a Neymar.

