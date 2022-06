La Voz Argentina, en su edición 2022, promete convertirse nuevamente en uno de los programas más sintonizados en la televisión nacional. Con novedades dentro de su formato, serán las nuevas caras quienes se encargarán de descubrir al próximo gran talento del país. Entonces, ¿quiénes son los coaches en esta nueva versión del concurso reality? Aquí los detalles.

En principio, todo va quedando listo para su estreno este domingo 5 de junio desde las 10:30 p. m. (horario local). Una nueva edición se llevará a cabo luego de la temporada en que Francisco Benítez se consagró como el ganador y que, ahora, servirá para impulsar una nueva carrera gracias al esfuerzo de estrellas consolidadas en el mundo musical.

De este modo, tal como destaca Infobae, se supo que los coaches que se dividirán en cuatro equipos serán Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, además de la pareja conformada por Mau y Ricky. Sin embargo, no será la única novedad, pues cada uno contará con un co-coach, quienes ayudarán a los jurados durante la etapa de batallas. Estos serán Alex Ubago, Karina la Princesita, Palito Ortega y Manuel Turizo, para cada equipo de manera respectiva a como fueron mencionados líneas arriba.

Eso sí, no solo serán los sillones los que tengan nuevos rostros, sino también el backstage. Según el citado medio, Rocío Igarzabal será quien reemplace a Stefi Roitman en su labor como host digital. La ex Casi Ángeles se mostró emocionada de encargarse desde ya de entrevistar a los participantes, jurados y artistas en los ensayos. También tendrá presencia en la fase de ‘El Regreso’ donde partícipes que no fueron escogidos antes tendrán una oportunidad de volver al programa.

Cabe mencionar que Marley continuará siendo el anfitrión del programa que será transmitido de domingo a jueves (10:30 p. m. / hora argentina) por Telefe. Además se precisó que ahora los equipos constarán de 28 integrantes que luego competirán en la etapa de batallas, knockouts, playoffs, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final entre los cuatro mejores representantes, uno por cada equipo, en busca del trofeo.