Matteo Pérez nació el 18 de diciembre de 2005 y su vínculo con un balón de fútbol inició cuando tenía apenas cinco años en un club de su barrio. Un año después se fue al Brommapojkarna, un cuadro que, según su padre, es como el Cantolao aquí en el Perú, donde jugó hasta los 14.

De acuerdo a información que se puede encontrar en Internet, este equipo es conocido por ser el club de fútbol en Europa con la mayor cantidad de equipos en todas las categorías por edad.

El Comercio conversó con Matteo Pérez, quien a inicios de este año hizo noticia tras confirmarse su fichaje por el Hammarby IF, elenco de la primera división de Suecia.

Cuéntanos un poco sobre tus inicios en las formativas en Suecia

Desde los nueve años viajamos a jugar por lo menos dos a tres campeonatos por año. He jugado campeonatos en Finlandia, ahí fue el primero, tenía ocho años y me acuerdo mucho porque campeonamos con mi gol, le ganamos al Zenit de Rusia. Hemos viajado cada año a Dinamarca, Italia Holanda, España, Alemania, y siempre hemos llegado a semifinales. Hemos jugado contra Ajax, Juventus, PSG, Bayern, Sevilla, Fiorentina, Inter, Milan, Manchester City, entre otros clubes de los más conocidos.

¿Por qué decidiste dejar el club Brommapojkarna?

El club me ofreció un contrato profesional, pero teníamos la oferta del Hammarby. Mi papá y yo conversamos y decidimos cambiar.

¿Cómo te sientes trabajando en Hammarby?

Me siento muy bien en Hammarby. Tienen un muy buen plan para mí y confían mucho en mí. Tenemos un equipo muy bueno y creo que podemos ganar el campeonato (U17).

¿Cuál es tu posición natural dentro del campo?

Mi posición natural es la de lateral izquierdo y me siento muy cómodo ahí. Con el sistema que empleamos juego mucho en ofensiva y corro toda la banda. Eso me gusta mucho. También juego de extremo izquierdo y he jugado tres partidos internos con la Sub-19 y he anotado un gol y una asistencia.

El director deportivo del club, Mikael, nos contó que estarías en la Sub-17 y que el próximo año estarías en la Sub-23, ¿ese es el plan que tiene el Hammarby para ti?

Sí, desde noviembre que empecé en Hammarby llegué a la Sub-17, pero hace tres semanas me dijeron que iba a empezar a entrenar con la Sub-19. Hace una semana, me dijeron que quieren que para agosto o setiembre ya empiece con la Sub-19 y eso me alegra mucho. Si todo sale bien, quizás el próximo año estaría jugando con la Sub-23.

En 2019 estuviste en Cristal, cómo fue tu experiencia en el club?

Ese año tenía planeado visitar a mi abuela en Perú por tres semanas y conseguí el permiso para entrenar con Cristal. Quería entrenar porque al volver a Suecia teníamos un campeonato que se llama Gothia Cup, que campeonamos, y quería estar bien físicamente. Llegué a entrenar con la 2005 y me entrenó Julinho. Cuando él habló con mi papá, le preguntó si teníamos planes para quedarnos, pero mi papá le dijo que no, porque la idea era entrenar y que yo sepa cómo se juega en Perú.

Al finalizar las dos semanas de entrenamiento con Sporting Cristal me dijeron que siempre estarán abiertas las puertas del club. Yo estuve feliz y agradecido con el profesor y con el club.

Jugaste por la selección juvenil de Suecia, ¿tu idea es quedarte ahí o representar a Perú?

Sí, ahora juego en la selección Sub-16 de Suecia. En mayo empezamos a entrenar para prepararnos para la clasificación a la Eurocopa de la categoría en setiembre. Vamos a jugar contra República Checa, Letonia y Lituania. Es muy temprano saber por cuál selección voy a jugar, pero sí quisiera jugar en alguna selección con Perú para sentir y saber con cuál me siento mejor.

¿Tuviste algún contacto con la FPF?

Sí, el año pasado envié algunos videos y les gustó mi juego. Luego tuve un Zoom con el profesor Víctor Reyes y hablamos. Hace un mes llamaron a mi papá para saber si podríamos ir a Perú para un microciclo, pero con lo de la pandemia creo que va a ser difícil por ahora. Pero esa experiencia está pendiente.

¿A qué jugador admiras?

No tengo ningún ídolo. Me gustan los jugadores rápidos con buen toque e inteligentes con o sin la pelota, que tienen buena visión en ataque y que siempre dan todo en la cancha.

¿Cuáles son tus virtudes y qué cosas debes mejorar en tu juego?

Mi virtud es que siempre quiero ganar, tengo una buena mentalidad y actitud. Soy rápido con la pelota y mi uno contra uno es muy bueno. Me gusta ir al ataque siempre que puedo y tengo buena visión de juego. Quiero mejorar en mi juego, en el uno contra uno en la defensa y mi físico, porque ahora que empecé a entrenar con la Sub-19 me di cuenta de que tengo que trabajar en eso. Ya empecé con un preparador físico particular que me va a ayudar a fortalecerme. También quiero mejorar mi pie derecho y mis definiciones. Siempre entreno para mejorar siempre en todo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores: Universitario cayó 3-0 ante Defensa y Justicia por la fecha 2 del torneo