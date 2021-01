Nicole Flores es una de las voces principales de Papillón , agrupación de cumbia, que pese a la pandemia del coronavirus no deja de hacer música y en todo el país sus canciones son un éxito.

De su melodiosa voz se oyen los hits “Amor De Arena ft. Toño “Centella”, “Me emborracharé” o “La Trepadora”, por citar algunas canciones. Ella nació en Iquitos y llegó a Papillón en el 2019 con la consigna de seguir creciendo profesionalmente. Ahora, lejos de su tierra viviendo en Lima su carrera musical ha sido un ascenso.

Por ello, El Comercio decidió comunicarse con Nicole Flores para que nos cuente un poco sobre su experiencia de formar parte de Papillón, nos hablé de sus inicios y otros temas más.

¿Cómo inicias en la música?

Desde pequeña era súper hiperactiva y participativa. Me encantaba cantar, recitar poemas y participaba en los concursos de canto. Yo estudiaba en un colegio cristiano y mi primer concurso de canto fue un Inter escolar de Colegios Cristiano, el cual gané (ríe). Tras ese logro junto a mi papá nos dimos cuenta que tenía talento y quizás en ese tiempo no podía ser una gran cantante, pero podía desarrollar un poco más lo que era el canto, ya que a mi siempre me gusto cantar. Desde ese momento comencé a participar en más concursos de canto. Mientras crecí inicie a hacer shows musicales privados. A partir de los 18 años, en la selva, estuve en orquestas como; Triple R y La Vale Band entre el 2017 y 2018.

Nicole Flores cantante de Papillón le cuenta su historia de éxito a El Comercio |Foto: Nicole Flores cortesía para El Comercio

¿Y cantabas cumbia en tus inicios?

En realidad, yo empecé en la música cantando música cristiana por mi colegio. Luego fueron baladas tipo Laura Pausini. Recuerdo que tenía mi mp3 con canciones de ella. También me gusta mucho las canciones en inglés porque mis padres oían ese tipo de música. Yo no sabía inglés y la cantaba por fonética. Inclusive mis padres me ayudaban con la pronunciación porque ambos hablan inglés y luego yo estudié inglés. Me encantan las baladas en inglés tanto las antiguas como las actuales. La música de los 80 y 90 son muy bonitas.

¿Cómo llegas a Papillón?

A mi me contactaron. Yo soy de Iquitos, vivía ahí y por un intermedio de un contacto dan conmigo. Me hicieron la propuesta, vine a Lima para realizar un casting y me quedé. Ese mismo día firmé contrato y todo fue muy rápido. Yo no lo podía creer. Al principio fue difícil porque no es sencillo dejar toda tu vida, familia y amigos para mudarte a otro lugar, pero todo fue por mejoría.

¿Qué significa para ti Papillón?

Significa mucho para mi porque es una ventana muy grande. Papillón es la familia que me ha dado la oportunidad de poder mostrarme a nivel nacional e internacional. En verdad estoy muy agradecida con ellos porque me han acogido de la mejor manera durante el tiempo que estoy en la agrupación. He crecido no solo musicalmente sino como ser humano.

¿Cómo tomaste el reto de la conducción en la radio y tv vía Karibeña?

Yo creo que uno a lo largo de la vida se le presenta retos y uno tiene que tomarlo de la mejor manera. Cuando me lo propusieron, no voy a mentir que tuve cierto temor porque nunca había hecho radio, pero si considero que tener el contacto con el público te da cierta facilidad de palabra y así puedes expresarte mejor. Nosotros estamos acostumbrados a la cámara porque acá en la empresa hacemos contenido para redes. Pero conducir sola es un poco más difícil, sin embargo, hemos aprendido de a pocos, ya que tuvimos un año para pulir. No me creo la mejor, pero si he mejorado bastante, si me comparo como inicié a comparación de ahora que estoy mas suelta. Antes tenía como cierto temor de hablar y uno nunca nunca deja de aprender. Esta experiencia de hacer radio y televisión, la verdad me gusta y con las llamadas de la gente en la radio y mensajes uno se siente más cerca a su público que es lo que uno más extraña al no haber conciertos.

¿Recuerdas algún blooper en la conducción?

Te voy a contar una infidencia. Lo que sucede es que yo conduzco el espacio de Karibeña TV junto a mi compañera Caroline. Nosotros siempre tenemos la costumbre de estar bailando en los cortes comerciales y los chicos de switcher, a veces nos graban, pero nosotras no estábamos bailando sexy sino en son de broma. Ellos nos grabaron y lo subieron al aire, Nosotras estábamos avergonzadas porque no lo esperábamos ya que era algo privado.

Nicole Flores le cuenta a El Comercio su etapa en la conducción

¿Y qué pasó con Agua Azul?

Actualmente volví otra vez a Papillón. Si estuve un periodo corto en la agrupación Agua Azul, que es un proyecto super bonito. Ojalá se pueda volver a retomar más adelante, Nadie sabe. Yo siempre estaré agradecida donde yo pueda llevar mi música donde pueda. Estoy feliz de estar en mi casa Papillón.

¿Qué lección te dejó el 2020?

Para todos fue un año difícil tanto en lo económico y en la parte familiar. La mayoría perdió a un ser querido cercano, me incluyo porque yo perdí a mi abuela el 2020. La verdad es súper duro porque uno a veces asume algunas cosas y cuando en realidad no valoras a la familia. Este virus nos ha quitado la libertad, ya que uno no puede hacer sus cosas. La lección que me dejó es aprender a valorar a la familia, tu tiempo y las cosas que tenemos.

¿Cuéntame un poco sobre tu proyecto vía redes sociales?

Sí, ahora mismo estoy enfocada en ese proyecto a parte de la conducción. Ando haciendo stream en facebook gaming desde hace unos meses. Estoy iniciando de a pocos en ese rubro nuevo y agradecida con la gente que me apoya día y espero crecer en esa plataforma nueva, Mi página gamming se llama Nicky GamePlays y espero me puedan seguir.

¿Qué retos tienes con Papillón?

Seguir creciendo artísticamente grabando nuevos tema y que la gente conozca mi voz y talento, Yo siempre seré feliz haciendo música para la gente.

Finalmente, ¿Cuál fue la última música que oíste en tu playlist?

La última música que había estado escuchando es “Total eclipse of the heart” - Bonnie Tyler.

