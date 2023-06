En 2024, los mares serán escenario del “Icon of the Seas”, el crucero más grande del mundo, que contará con 20 cubiertas en total, 365 metros de largo, 7 piscinas, 9 jacuzzis, 8 vecindarios y 6 toboganes.

La embarcación también contará con 2805 camarotes y una capacidad para albergar a 5610 huéspedes en ocupación doble. Si a esta última cifra se le suma la tripulación, el crucero puede llegar a tener 7600 personas en total, los cuales estarán navegando el próximo año.

Royal Caribbean es el responsable de este crucero, que cada vez que presenta una nueva embarcación al mundo, siempre quiere sorprender por la magnitud y por lo que pueden ofrecer para quienes lo abordan, y en esta ocasión no hay una excepción.

El propio nombre del crucero ya destaca lo que será. Su traducción en español es “el ícono de los océanos”, y no cabe duda que le hará honor a su significado. “Resume 50 años de experiencia e innovación de Royal Caribbean”, manifestó el vicepresidente de Organfur, Joaquín Salgueiro.

¿Qué ofrece a bordo el crucero “Icons of the Seas”?

El crucero “Icons of the Seas” ofrecerá para sus pasajeros una infinidad de piscinas y jacuzzis para que sus visitantes puedan disfrutar su hospitalidad al máximo. Las personas que logren estar a bordo tendrán la posibilidad de darse un chapuzón en uno de los espacios acuáticos del crucero sin sentir que está aglomerado. “Es uno de los conceptos mejor desarrollados del producto”, expresó Salgueiro.

La embarcación tendrá 8 vecindarios en los que los pasajeros podrán disfrutar las propuestas temáticas a cualquier hora que deseen. Entre las más populares se encuentran Chill Island, Surfside o Central Park. La empresa quiere mantener el concepto por lo cual es considerada como “la mejor propuesta para la familia”. Es por ello que recibirá a sus visitantes con alternativas de espacios atractivos y también de espacios especialmente solo para adultos.

"Icon of the Seas" será el crucero más grande del mundo | Foto: Royal Caribbean International

“Icons of the Seas” también tendrá un sector privado de nombre “Suite Neighborhood”, en el cual solo podrán acceder quienes se alojen en dicho sector. Este lugar es prácticamente un barco dentro de un barco, que cuenta con su propia piscina privada, además de servicios personalizados para sus usuarios.

Para los amantes de la gastronomía, el “Icon of the Seas” no será ajeno a este aspecto. En este lugar destacarán varias propuestas de restaurantes, 30 para ser específico, y en cuanto a los espacios recreativos y de diversión estarán presentes los toboganes, pileta de surf y una pasarela fuera de borda que podría convertirse en una de las experiencias más vertiginosas de esta aventura.

Un dato relevante que recoge Clarín es que las personas podrán reservar camarotes que cuentan con la capacidad para 8 personas. Este es un punto importante para quienes viajan con familias numerosas o grupos de amigos.

¿Cuándo comenzará a navegar el “Icons of the Seas”?

El crucero iniciará a navegar a inicios del próximo año, precisamente en enero de 2024 desde Miami, Estados Unidos. El “Icon of the Seas” también contará con recorridos nocturnos de 7 noches por el Caribe. Roatán, Cozumel, St. Maarten o St. Thomas serán algunas paradas que tendrá el barco.

CocoCay, la isla privada del Royal Caribbean en Bahamas, también será una de las paradas durante el viaje, que complementarán la diversión y momento de relajo en tierra. Cabe destacar que apenas salieron a la venta los pasajes, se agotaron en las dos primeras horas.