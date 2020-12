Para nadie es un secreto que el fútbol es el deporte que más aficionados mueve en el mundo, es por ello que los videojuegos sobre esta especial temática tienen incontables jugadores en todo el orbe.

Sin embargo, cuando hablamos de juegos de fútbol, automáticamente pensamos en videojuegos para una consola de sobremesa; pero en los últimos años, los smartphones han alcanzado una capacidad de procesamiento bastante alta para el tamaño que tienen, y si a eso le sumamos la compatibilidad con un mando de consola, podemos tener una perfecta consola de bolsillo para usar en cualquier momento.

A continuación te presentamos una lista con los mejores videojuegos de fútbol para el sistema operativo móvil Android:

La adaptación del mítico juego de EA para nuestros teléfonos. Con un motor de juego mejorado, este FIFA ofrece una nueva jugabilidad, gráficos, IA y química del equipo. Crea tu Ultimate Team y enfréntate al mundo mientras entrenas jugadores para convertirlos en superestrellas, atacas a tus rivales y disfruta de nuevo contenido cada día durante toda la temporada.

Si hablamos del rey, no podemos dejar de lado a su competencia directa. Y es que Konami también se suma a la Google Play Store para traernos una nueva versión del PES para Android. Lo cierto es que Pro Evolution Soccer probablemente sea en plataformas móviles el título más fiel a la jugabilidad que todos esperamos en un juego de fútbol.

En sus diferentes modos de juego, el PES 2021 lleva atrapando a miles de aficionados por su realidad en los gráficos.

El equipo de Gameloft se ha querido atrever con un juego de fútbol e intentar plantarle cara a los grandes exponentes del género. Sin embargo, algo negativo en este juego, es que no tiene licencias de jugadores, por lo que ya supone un problema con respecto a los grandes que es difícil de superar. No obstante, si quieres una alternativa no tan popular y que ya esté masificada, no te desencantará.

