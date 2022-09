Consulta, Nuevo Código de las Familias en Cuba: qué es, dónde y cómo votar sobre el matrimonio igualitario

En el mes de julio pasado la Asamblea Nacional de Cuba aprobó el Código de las Familias, un paquete legislativo que será llevado a referéndum este domingo 25 de septiembre y de ser aprobado, abriría la puerta al matrimonio igualitario en la isla.

El Código de las Familias tiene como objetivo “proteger a los sectores vulnerables de la sociedad” y podría allanar el camino para el matrimonio entre personas del mismo sexo y el fin de otras discriminaciones relacionadas con la familia. De tal modo que el referéndum también establece protecciones para los niños, los ancianos, los padres sustitutos y los derechos de las mujeres.

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS: REFERÉNDUM EN CUBA

Los cubanos está vez no van a votar para elegir a su nuevo presidente, pero sí podrán hacerlo este domingo 25 de septiembre para aprobar o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual elección, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

Es así que el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más resaltantes y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

NUEVO CÓDIGO DE LAS FAMILIAS: ¿DÓNDE Y CÓMO VOTAR?

El Consejo Electoral Nacional (CEN) instalará más de 24.000 colegios electorales en los 168 municipios a nivel nacional, donde los cubanos tendrán que acudir a emitir su voto. Las urnas se abrirán a las 7 a.m. hora local y cerrarán a las 6 p.m.

Se estima que más de 8 millones de electores acudan a las urnas, de acuerdo con el CEN, para responder si aprueban o rechazan la nueva ley tras responder a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”

Asimismo, el CEN llevó a cabo un ensayo el pasado 18 de septiembre para comprobar el alistamiento de los colegios, los recursos materiales y humanos, los sistemas informáticos y la preparación de las autoridades electorales de cara al referéndum del 25 de septiembre. De igual forma, se realizó el voto en el exterior en las embajadas cubanas en distintos países alrededor del mundo.

CONFRONTACIÓN POLÍTICA EN CUBA

Como casi todo tema de coyuntura en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas. pues las autoridades cubanas han relacionado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la trágica situación económica.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro en mayo pasado en el diario estatal Granma.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de opositores en Cuba han indicado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.