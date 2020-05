Para enfrentar la crisis del coronavirus en el país, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) implementó el Bono Independiente, un subsidio monetario destinado para los hogares vulnerables con trabajadores independientes que han sido afectados económicamente por la emergencia sanitaria.

El monto inicial de este bono era de 380 soles, pero ante la ampliación de la cuarentena, el presidente Martin Vizcarra decidió otorgar un segundo pago por la misma cantidad, es decir un total de 760 soles. Esta medida busca beneficiar a cerca de 780 mil familias peruanas.

"Recordamos [a los beneficiados del bono] no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no acudir a tramitadores, mantener en reserva sus códigos y claves de retiro (en el caso de utilizar la Banca Celular del Banco de la Nación) y no hacer caso de mensajes o correos fraudulentos”, recomendó el MTPE.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Independiente?

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Independiente?

Puedes hacerlo ingresando a la plataforma https://www.bonoindependiente.pe/. Allí te saldrá la opción de consulta. Luego, coloca el número y la fecha emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI), y espera el mensaje para saber si accedes a esta ayuda económica. De pertenecer al grupo que recibirá la subvención, el sistema te dirá cuándo y cómo realizar el cobro.

¿Cómo cobrar el Bono Independiente?

Si tienes una cuenta bancaria en el Banco de la Nación : Recibirás el bono en ella, y podrás retirarlo desde un cajero o agente autorizado del banco.

Si no tienes una cuenta válida en el Banco de la Nación: Deberás crear tu acceso a la Banca Móvil del Banco de la Nación a través de tu teléfono celular. Recibirás las instrucciones necesarias en la misma plataforma de consulta.

¿Cuándo se pagará la segunda del Bono Independiente?

A partir del martes 28 de abril se inició el segundo pago del Bono Independiente. Los pagos de aquellos trabajadores independientes que tienen una cuenta del Banco de la Nación. Mientras que para las personas que eligieron la modalidad de Banca Celular, el abono será de manera progresiva.

Ten en cuenta que si en el primer deposito del Bono Independiente utilizaste la Banca Celular, no es necesario que vuelvas a validar tus datos. Basta con generar una nueva clave de retiro. De tener algún inconveniente al hacer uso de esta modalidad, el beneficiario puede acercarse a la agencia del Banco de la Nación más próxima a su casa, a fin de hacerlo efectivo con la sola presentación de su DNI.

¿A dónde puedo escribir o llamar si tenga dudas sobre el Bono Independiente?

Si aún tienes alguna duda o pregunta, el Gobierno ha habilitado la línea gratuita 01-3150760 y el correo electrónico consultas@bonoindependiente.pe.





¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Universal: si saliste beneficiado, conoce qué pasos seguir para cobrar por banca por celular

Bono Universal: si saliste beneficiado, conoce qué pasos seguir para cobrar por banca por celular

TE PUEDE INTERESAR