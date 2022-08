El Bono Invierno 2022 de Chile es uno de los beneficios sociales más esperados por todos los ciudadanos que viven en ese país y que se encuentran en situación de vulnerabilidad por el alza de precios en la canasta básica familiar. Es por ello que en esta nota te contamos cómo, cuándo y dónde cobrar este subsidio económico que está destinado a quienes más lo necesitan en el país vecino.

Antes de ello, es preciso recordar que Chile celebró elecciones hace tan solo unos meses, en el que salió elegido como nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, un político que es popular entre la juventud de ese país.

A continuación, cómo, cuándo y dónde cobrar el subsidio de Chile, Bono Invierno 2022, además de información complementaria que necesitas conocer sobre este beneficio social.

CÓMO SE COBRARÁ EL BONO INVIERNO DE CHILE

En su momento, la ministra del Trabajo de Chile, Jeannette Jara, contó que el primer pago del Bono Invierno de Chile del viernes 05 de agosto se realizaría de manera automática, y así fue.

“Habrá dos grupos de personas que van a recibir el bono extraordinario. El primer grupo que es el que recibe beneficios habitualmente y que se trata de los hogares en donde hay cargas familiares que reciben asignación familiar, Subsidio Único Familiar, subsidio a la discapacidad mental, están en el programa Seguridades y Oportunidades o incluso adultos mayores que recibieron el Bono Invierno del mes pasado”, señaló la titular.

Sobre el segundo grupo que recibirá este subsidio, ellos podrán cobrarlos a partir de la tercera semana de agosto, ya que son personas que no reciben habitualmente beneficios del Estado, pero sí tienen dos condiciones: están dentro del 60% del Registro Social de Hogares y además tienen a una persona a su cuidado (persona menor de 18 años, mayor de 60 años o en situación de discapacidad).

De todas maneras, la fecha exacta de pago se puede consultar en este enlace: Bonoinviernochileapoya.cl

Información sobre quiénes reciben el Bono Invierno Chile 2022. (Captura)

CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO INVIERNO DE CHILE

Según la información oficial, el inicio de los pagos del Bono Invierno de Chile inició este viernes 5 de agosto, de manera automática. Esta información fue reforzada por la ministra del Trabajo de Chile, Jeannette Jara, a la prensa durante una intervención que realizó en el país.

Es importante recordar que para consultar si serás beneficiado con este subsidio, debes realizar la consulta en el portal de Chile Atiende, donde con el RUT del beneficiario, podrás conocer la fecha y forma de pago de todos los beneficios.

DONDE SE PAGARÁ EL BONO INVIERNO DE CHILE

Según la plataforma web de Chile Atiende, el pago de este bono se hará en una sola cuota, durante agosto de 2022, por el Instituto de Previsión Social (IPS). En el caso de las personas beneficiarias del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), es pagado por las mismas entidades pagaderas del APSI.

Es preciso recodar que este abono se hará de manera automática y cuenta con un plazo de un año para el reclamo por el no otorgamiento, contado desde el mes en que debió haberse recibido.

Posterior a esta información, el plazo para cobrar el Bono Invierno de Chile es de 9 meses (contados desde la emisión de pago).

QUE ES EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.