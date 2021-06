El lunes 28 de junio, con los partidos Uruguay vs. Paraguay y Bolivia vs. Argentina, se terminará la fase de grupos de la Copa América 2021 y los países empezarán a prepararse para los cuartos de final.

Esta segunda fase iniciará el viernes 2 de julio con un partido a las 4:00 p.m. (hora peruana) y otro a las 7:00 p.m.

El sábado también habrá jornada doble (a la 5:00 p.m. y 7:00 p.m.) y se conocerán a los semifinalistas del torneo. Los dos partidos que definirán a los finalistas se disputarán el lunes 5 (6:00 p.m.) y el martes 6 (8:00 p.m.)

Mientras que la gran final será el sábado 10 de julio a las 7:00 p.m.

¿Cómo quedarían las llaves si hoy terminara la fase de grupos de la Copa América 2021?

En esta edición del torneo Conmebol se ha dividido a los 10 equipos en dos grupos de cinco, por lo que los mejores cuatro de cada serie avanzarán a cuartos de final. Los choques ya están determinados según la posición en que termine cada país.

Brasil vs. Uruguay (Primero del Grupo B vs. Cuarto del Grupo A)

Colombia vs. Paraguay (Segundo del Grupo B vs. Tercero del Grupo A)

Argentina vs. Venezuela (Primero del Grupo A vs. Cuarto del Grupo B)

Chile vs. Perú (Segundo del Grupo A vs. Tercero del Grupo B)

Ecuador y Bolivia estarían quedando eliminados.

Esto podría cambiar después de los resultados que deje la cuarta fecha (son cinco en total), que inicia este miércoles con el duelo entre Perú y Ecuador (4:00 p.m.), sigue con el Brasil vs. Colombia (7:00 p.m.) y terminará el jueves con los duelos Bolivia vs. Uruguay (4:00 p.m.) y Chile vs. Paraguay (7:00 p.m.).

Los jugadores de la selección peruana entrenaron esta mañana para enfrentarse ante su similar de Ecuador por la tercera fecha de la Copa América de Brasil 2021. (Fuente América TV)