El pasado viernes 5 de febrero, Ayacucho FC conoció a su próximo rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2021. Se trata de un equipo brasileño, que clasificará como Brasil 7 (dentro de los equipos que pugnan ese lugar están Fluminense, Sao Paulo o Gremio).

El Comercio buscó la opinión de tres de los más experimentados integrantes del plantel ayacuchano para conocer su opinión tras saber que jugarán contra un rival brasileño en la etapa previa del torneo continental de clubes.

Ítalo Regalado - Extremo o delantero de Ayacucho FC

“Nosotros siempre lo tomamos de la mejor manera. Sabíamos que cualquier equipo que nos toque iba a ser difícil. Todos los equipos rivales que están jugando Copa Libertadores son muy buenos. Entonces, en lo personal para mí es una motivación jugar contra un equipo brasileño y sobre todo en una Copa Libertadores, que es la primera vez que la voy a jugar. Si Dios quiere vamos a realizar un buen papel porque venimos trabajando para eso”.

Carlos Olascuaga - atacante de Ayacucho FC

“Lo hemos tomado de la mejor manera. El grupo lo toma con confianza de que podemos hacer bien las cosas. El rival es muy duro, complicado, pero creo al mismo tiempo motivador para poder seguir trabajando, y así como venimos haciendo bien las cosas. El objetivo es pasar la llave”.

Minzum Quina - Defensa de Ayacucho FC

“Sabemos que todo equipo brasileño es muy fuerte. Ellos tienen competencia, mientras nosotros todavía es una odisea lo que va a pasar aquí en el campeonato local. Hay días que no se puede entrenar por acatar las órdenes del Estado. Entonces, es un poco complicado. No sabemos cómo vamos a llegar a jugar el primer partido de visita contra el equipo brasileño. Esperemos que lleguemos de la mejor manera, que se arregle un poco las cosas del Estado para tener más opciones nosotros. Ojalá que lleguemos con partidos de práctica, ya que por el momento no sabemos nada. No sabemos si podemos jugar de local por las órdenes del gobierno, que no pueden entrar personas de Brasil aquí en Perú. Todo es complicado, pero nosotros seguimos corrigiendo errores y estamos concentrados en competir. Sabemos del rival que nos puede tocar, ahí hemos analizado los posibles rivales, que son equipos de jerarquía”.

