La Copa Libertadores 2022 ya está en juego. Esta semana se conocerán a los equipos que clasificarán a la tercera ronda del torneo, que luego dará pie a la fase de grupos. Por eso son importantes estos encuentros.

En total se jugarán ocho partidos y los ocho clasificados se medirán en partidos de ida y vuelta las semanas del 9 y 16 de marzo.

Copa Libertadores 2022: ¿qué partidos de la segunda fase se jugarán esta semana?

Todo comenzará este martes 1 de marzo del 2022 a las 5:15 p.m. hora peruana entre los cuadros de Monagas (Venezuela) y Everton (Chile). En la ida, los chilenos ganaron 3-0 y ahora visitarán Venezuela.

A las 7:30 p.m. del martes habrá dos partidos: Fluminense vs. Millonarios, donde los brasileños están 2-1 sobre los colombianos; y The Strongest de Bolivia vs. Plaza Colonia de Uruguay, donde los charrúas llevan la delantera 2-0.

El miércoles 2 de marzo se jugarán cuatro encuentros. Universidad Católica de Ecuador y Bolívar lo harán primero luego del 1-1 en Bolivia; Guaraní y Atlético MG chocarán a las 5:15 p.m. en Paraguay, luego del triunfo 1-0 que consiguieron los de Asunción en Brasil. Estudiantes de Argentina y Audax de Chile chocarán en Buenos Aires a las 7:30 p.m. luego del 1-0 del cuadro chileno.

Universitario de Perú será local contra Barcelona de Ecuador a las 7:30 p.m. y deberá remontar un 2-0 en contra. El jueves, por último, Atlético Nacional de Medellín jugará con Olimpia, equipo que le ganó 3-1 en la ida disputada en Paraguay.

