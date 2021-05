Este martes 18 de mayo se dará inicio a la quinta semana de la Copa Libertadores 2021. Los equipos estarán disputando el penúltimo partido de la fase de grupos y poco a poco se van definiendo los clasificados a octavos de final.

La jornada arrancará con tres partidos a las 5:15 p.m. hora peruana: Palmeiras vs. Defensa y Justicia; The Strongest vs. Santos; y Nacional vs. Universidad Católica de Chile.

De ahí, a las 7:30 p.m., Universitario de Deportes será local ante Independiente del Valle. Los cremas no han sumado de a tres y esta sería una buena oportunidad de hacerlo.

El día miércoles la fecha arrancará a las 5:00 p.m. con dos duelos: Sporting Cristal vs. Rentistas; y Vélez vs. U. La Calera.

El equipo de Roberto Mosquera tampoco sabe lo que es ganar en esta Copa Libertadores 2021, por lo que esta es la mejor chance que tiene, ya que será su último partido como local.

Este día, pero a las 7:00 p.m., también jugará River Plate vs. Santa Fe, aunque el equipo argentino está pasando por un difícil momento (tiene más de 20 jugadores contagiados por COVID-19) y podría pedir la suspensión del partido.

El Jueves, por último, Argentinos Jrs y Atlético Nacional abrirán la jornada a las 5:00 p.m. Mientras que los últimos partidos serán a las 7:00 p.m.: Boca Juniors vs Barcelona SC; Olimpia vs. Internacional de Porto Alegre.

Copa Libertadores: fixture de la quinta semana





