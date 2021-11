Arrancó una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, esta vez en su edición 2021, y nuestras únicas representantes femeninas debutarán en el torneo continental. Alianza Lima viene de campeonar en la Liga Femenina FPF hace dos meses y ahora demostrará, pese a las altas y bajas, por qué resultaron invictas en el campeonato local. Aquí los detalles.

Comparte el Grupo C con Real Tomayapo de Bolivia, Universidad de Chile y Deportivo Cali de Colombia. Será justo ante estas últimas con quienes debutarán en el certamen que se juega enteramente en Paraguay. La cita es este jueves 4 de noviembre a las 3:30 p. m. y en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción.

Eso sí, las actuales monarcas del fútbol femenino en el Perú, desde el par de meses que llevan como campeonas, han tenido altas y bajas. Superaron el campeonato regular sin haber recibido gol alguno hasta superar a la Universidad César Vallejo por penales en semifinales y por la mínima a Universitario en la final.

¿Cómo llega Alianza Lima a su debut en Copa Libertadores Femenina 2021?

No todas las futbolistas que alzaron la copa en setiembre podrán estar presentes: este es el caso de Cindy Novoa. La delantera no tuvo los minutos que esperó tras dejar tienda Crema para llegar a casa Íntima, por lo que no fue considerada por el comando técnico para participar en esta edición de la Copa Libertadores Femenina.

Otra de las ausencias en Alianza Lima será la arquera Fiorella Valverde. Sin embargo, el equipo que dirige Samir Mendoza también ha sabido reforzarse; Diana Ospina, Fabiana Yantén, Sara Martínez y Wendy Bonilla, provenientes del América de Cali colombiano, llegan para debutar ante el vigente campeón del país ‘cafetero’.

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores Femenina 2021

Alianza Lima vs. Deportivo Cali (COL) | jueves 4 de noviembre (3:30 p. m. / hora peruana)

Alianza Lima vs. U. de Chile (CHI) | domingo 7 de noviembre (5:45 p. m. / hora peruana)

Alianza Lima vs. Real Tomayapo (BOL) | martes 9 de noviembre (5:45 p. m. / hora peruana)

¡Hoy debutan nuestras campeonas! 🙋🏻‍♀️⚽



Desde la @ligafemfpf alentamos a @AlianzaLimaFF, que esta tarde representará al Perú cuando enfrente a @CaliFemenino en el marco de la fecha 1 de la @LibertadoresFEM 2021. pic.twitter.com/WaTXhvINtW — Liga Femenina FPF (@ligafemfpf) November 4, 2021

