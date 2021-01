La eliminación de River Plate ha calado fondo en la familia ‘millonaria’: jugadores, hinchas y, por su puesto, en el técnico del equipo, Marcelo Gallardo . Por las semifinales de la Copa Libertadores , el cuadro riverplatense venció 2-0 a Palmeiras de visita y, pese a que mostró un gran nivel en lo futbolístico, no le alcanzó para revertir el 3-0 en contra del partido de ida.

Ante esto, ya en conferencia de prensa, cuando los periodistas esperaban una autocrítica por parte del técnico o algo parecido, Gallardo expresó su orgullo por el plantel de jugadores.

“Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo, a mis futbolistas. Me han emocionado por la forma en que jugaron, me pone orgulloso por la postura. Esa es la sensación que tengo. Lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica mi profesión; estos son los momentos por los que uno elige la profesión de entrenador. Vine a decir esto. Le deseo suerte a Palmeiras, que tenga suerte en la final”, indicó el entrenador.

Asimismo, el exfutbolista de Nacional de Uruguay agregó: “Los que están esperando, seguirán esperando porque yo tengo convicciones, sé de dónde vengo, sé lo que me costó estar acá, cómo trabajo y cómo es mi grupo de jugadores. No me va a cambiar nada un resultado de fútbol por más malo que sea. Que me sigan esperando. No me va a dañar un partido de fútbol”.





¿Continuará Marcelo Gallardo como técnico de River?

Todavía su futuro es incierto. Si bien tiene contrato todavía hasta diciembre, justo cuando se da por terminado el mandato de Rodolfo D’Onofrio como presidente de la institución. “Cuando termine mi participación en la Copa Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento, con lo que me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine la Copa hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos”, dijo en una conferencia anterior.

