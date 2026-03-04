Este fin de semana se disputó la primera edición de la Copa Phygital Rivals Perú, una innovadora competencia que combina el fútbol digital con el fútbol real y que marcó el inicio oficial del movimiento Phygital en el país, coronando a su primer campeón.

Los flamantes campeones fueron el equipo Los Fieles, comandados por el comediante Joao Adriano y que contó entre sus integrantes con los exfutbolistas Jesús Rabanal y Raziel García. Este último no solo destacó en el campo de juego durante los partidos de fútbol real, sino también en la fase digital cuando le tocó competir en PlayStation.

Además de levantar el trofeo y llevarse un importante premio en efectivo, Los Fieles quedan ahora a la expectativa de ser convocados para representar al Perú en el Mundial de Phygital Football, parte de los Games of the Future, que se disputará en Astana, Kazajistán, torneo internacional que repartirá más de 10 millones de dólares en premios entre todas sus disciplinas.

Por otro lado, Luis “Cuto” Guadalupe y Juan Manuel “Loco” Vargas, embajadores del movimiento Phygital Perú, estuvieron presentes en el complejo deportivo Vistamar de San Miguel, donde realizaron el play de honor y acompañaron de cerca el desarrollo de esta histórica primera competencia en el país, resaltando el entusiasmo del público y el gran potencial de crecimiento que tiene esta nueva disciplina.

La organización quedó muy satisfecha con el primer evento de Phygital en el país. César Holguín Eyzaguirre, presidente y socio de Phygital Perú asegura que se vienen más eventos de este tipo en el país. “Con esta primera edición pudimos mostrar al Perú esta novedosa competencia del futuro, que ha tenido una gran acogida y ha contado con la participación de importantes figuras. Esto marcará el inicio de la era Phygital en el país, con la realización de más eventos en diversas ciudades”, afirmó.

Por su parte, Renzo Cordiglia Rojas, también presidente y socio de Phygital Perú, señaló que buscarán que los campeones puedan representar al país a nivel mundial.

“Tras este exitoso primer evento, presentaremos los reportes correspondientes a la World Phygital Community, quienes evaluarán nuestra organización. Tenemos muchas expectativas de poder competir por un cupo para Kazajistán entre las diferentes federaciones, ya que el evento ha estado a la altura de una competencia internacional y esperamos que se concrete”, declaró.

Equipos participantes

1.Los fieles (Campeón)

Capitán: Joao Adriano - Comediante

2.Los del Parque

Capitán: Carlos Orejuela - Ex Futbolista

3.Real Delicioso

Capitán: Luis Enrique Olaya

4.Los Suplentes

Capitán: Joseph “el cojo” Argumedo – Comediante

5.Purito Cocoa

Capitán: Christian “Juanito Freestyle” Colan - Manager Artistas

6.Alianza Lima Esports

Capitán: Humberto Castellano

7.Cantolao 89

Capitán: Anderson Cueto - Ex Futbolista

8. Tanques FC

Capitán: Enzo Paredes

En qué consiste el Phygital Football

La Copa Phygital Rivals Perú es una nueva forma de competir que une fútbol digital y fútbol real en un solo torneo. Primero, los equipos se enfrentan en un videojuego de fútbol y luego, los mismos equipos salen a la cancha a disputar un partido físico y ambos resultados se suman.

Sobre Phygital Perú

Phygital Perú es la organización oficial dedicada al desarrollo de deportes phygital en el país. Forma parte del ecosistema internacional respaldado por Games of the Future y la World Phygital Community, promoviendo competencias que integran deporte, tecnología e innovación.

Su objetivo es posicionar al Perú como líder regional en deportes híbridos y entretenimiento digital.

