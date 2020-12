Desde que las primeras luces de Navidad empiezan a encenderse, no hay lugar del Perú donde no suenen Los Toribianitos. Los escuchas en las calles, en las tiendas, en los hogares de tus parientes.

Bajo la dirección del Monseñor Óscar Aquino Pérez, este grupo de niños y adolescentes se mantienen en el tiempo desde hace 49 años haciendo música. Hoy el grupo está conformado por 10 niños que mantienen esta tradición de no solo llevar la palabra de Dios mediante su voz, sino darle una alegría a las personas en estas épocas navideñas con sus tradicionales canciones como: Mix de Navidad, Mosaico 2, Ronda de Navidad, Cholito Jesús, Marinera Navideña, entre otros temas.

Mucho se sabe de los inicios del Coro Los Toribianitos, ¿Pero sabes cómo se seleccionaba a sus integrantes? Cuando Óscar Aquino era profesor y después fue Director de primaria del colegio Externado Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el Rímac, tenía la costumbre de pasar por los salones para buscar a los niños con talento. Las típicas pruebas eran las canciones religiosas en aquél salón de ensayo que veía pasar a muchas generaciones. Una vez seleccionado, el padre no solo enseñaba los conceptos musicales sino daba valores, que hoy sus exintegrantes lo ponen a prueba en sus diferentes actividades profesionales.

El Monseñor Óscar Aquino siempre fue un deportista activo y compartía partidos de fútbol con los integrantes previo a los ensayos. Además, se daba el tiempo para enseñar a tocar algunos instrumentos a los niños como el piano. Quienes lo conocen de cerca reconocen que es un ser humano muy solidario, disciplinado y de buen corazón.

Es por ello que hace unos días sus exintegrantes se prepararon para un concierto online que realizaron por el aniversario 49 del Coro Los Toribianitos en el que realizaron una presentación exitosa cantando populares como Navidad es Navidad, Cuentos de Navidad, entre otras canciones.

Muchos de ellos tratan de apoyar al padre Óscar Aquino, que sigue con el mismo entusiasmo de dirigir a esta agrupación como desde su fundación en el año 1971.

Diferentes escenarios por todo el país han sido testigos de sus presentaciones. Incluso, hace 17 años, el coro Los Toribianitos realizó su primera gira internacional, Estados Unidos fue el país que acobijó a estos niños en estás épocas navideñas. Fueron 12 días de estadía en Kendall, ciudad ubicada en Miami. A su vez, visitaron la cadena de Univisión para presentar su música en un programa matinal llamado “Despierta América”.

A lo largo de su historia se han presentado en la Teletón (junto a Yola, por ejemplo) e incluso compartieron escenario con Juan Gabriel. Además, le cantaron a Gianmarco su canción ‘Sentirme Vivo’ en el programa de Jeanet Barboza.

Ellos aparecieron en programas de mediodía, talk shows y reportajes. No debe haber conductor televisivo que no los haya entrevistado. Y para no solo referirnos a su presencia mediática, hay que recordar que sus presentaciones en vivo podían hasta ser apoteósicas.

La nueva generación del coro Los Toribianitos desde el 2005 ensaya junto al Monseñor Óscar Aquino Pérez en la Parroquia San Lorenzo ubicada en el Rímac. Justamente en dicha parroquia, El Comercio conversa con el Director, que a sus 87 años sigue con las fuerzas necesarias para inculcar, mediante la música, los valores para que aquellos niños que pasaron por esta agrupación sean personas de bien.

¿Qué tan difícil ha sido este año para el Coro Los Toribianitos?

Con la pandemia paramos un poco y no hemos tenido mucha actividad. Recién los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre hemos comenzado con algunas presentaciones. El 23 de diciembre tuvimos un recital con los chicos y lo dedicamos al Papa Francisco. El año pasado fuimos nosotros a la Nunciatura apostólica y ahí me dieron la medalla del Papa. Este año no podemos hacer presentaciones presenciales, pero estoy mandando videos a varias partes. Estamos ya pensando en lo que va hacer los 50 años del coro Los Toribianitos el próximo año.

¿Tiene pensado hacer alguna actividad por fiestas navideñas?

El 6 de enero he programado una actividad para los niños acá en la Parroquía. En otros años hemos hecho con Los Toribianitos esta actividad el 23 de diciembre desde que estoy acá en la Parroquia San Lorenzo. El único año que no se hizo fue el 2018 que me cambiaron.

¿Usted siempre prioriza la ayuda social?

Eso es fundamental. Yo pienso que no se puede decir solo de palabra. La parroquia por ejemplo se sostiene con estipendios de misa, sacramento, algunas donaciones o actividades que se realicen. Además, se paga servicios y al personal que trabaja. Desde el mes de marzo la iglesia está cerrada y no hubo ingreso. El año normal yo celebraba el día de la madre, padre, niño, anciano y día de la parroquia. Pese a que no se podía, yo siempre he pensado en la gente y comencé a planear esta actividad del 6 de enero que te comento, pero es limitado. Hemos reunido víveres y un poco de dinero para esa actividad. En todas partes se puede servir a Dios no solo siendo sacerdote. Tú como periodista puedes hacer el bien mediante tu escritura. Yo no me siento que he hecho mucho, solo espero que humildemente haya dejado alguna enseñanza.

¿Pero los extoribianitos y mucha gente reconoce todo ese esfuerzo que usted hace por el coro?

En general con la gente me llevo bien, pero mucho más con los que estuvieron en el colegio. Yo estuve ahí 43 años y al estar encargado de Primaria siempre me gusto estar cerca de ellos compartiendo en los deportes. Siempre le hago propaganda al Deportivo Municipal porque soy hincha de ese equipo. En los recreos jugaba con los chicos, pero acá en la parroquía no lo puedo hacer porque no hay canchas cerca.

¿Cómo está su salud?

Gracias a Dios estamos bien. Aunque a veces somos ingratos con él, nos hace ver que tenemos necesidad de Dios. La gente me dice: “Padre cuando hace una misa y yo les digo como era cuando estaba abierta y no me decían que iban a venir a misa. Cuando tenemos mucha comida y salud no nos preocupamos de Dios. Cuando carecemos de eso recién nos acordamos de Dios.

¿Actualmente cuantos niños conformen el coro Los Toribianitos?

Todos los años en el mes de febrero hacemos una invitación. Este año hicimos la invitación e íbamos empezar el 15 de marzo, pero cerraron todo. Yo empecé que iba a ser solo un mes. Recién en diciembre nos pudimos reunir para hacer los videos. Hemos ensayado virtualmente, pero no he tenido la oportunidad de hacer ningún ensayo con los que podrían ser nuevos. Tienen que venir los primeros meses para ver si se acostumbran al ritmo de trabajo, y la ubicación donde me encuentro los accesos son complicados de llegar. Por eso para estas presentaciones hemos trabajado con 10 chicos, pero si todo mejora vendrán más chicos.

¿Qué siente saber que el próximo año cumplen 50 años de vigencia?

Para mí más que el interés de que seamos conocidos por todo el mundo es que nosotros llevemos la palabra de Dios a todas partes. Algunos piensan que los niños van a predicar. Y eso no es así, ya que nosotros al cantar tratamos de suplir quizás el no llevar un panetón o juguetes a los demás, pero nos enfocamos en hacer el bien con el don que Dios nos dio como es la voz. Buscamos dar el aliento a través de las canciones. En esta pandemia hay gente que perdió un familiar o tiene alguno enfermo y mediante la música buscamos cultivar el bien. Demostramos que amamos a Dios haciendo algo por los demás. No se trata de talento, si bien es cierto el desarrollo es la voz, pero buscamos enseñar valores para la vida y que eso ha servido mucho a todos los que han pasado por esta agrupación como yo veo en sus diferentes profesiones. Yo creo mucho en la providencia, es difícil mantener el grupo, lo he visto continuamente en los años que estoy en la música. Pese a que no tenemos los recursos ya que el coro no tiene fines de lucro y nos mantenemos porque Dios es bueno. He encontrado a personas que tienen el mismo entusiasmo que yo en otros ámbitos. Me animan y ayudan en actividades para conseguir financiamiento, pero es complicado mantener el grupo. Hasta los 20 discos que se han hecho nunca han sido financiado por nadie. He buscado préstamos para tener la ilusión de tener un disco. Uno tiene que agradecer a Dios por estos 50 años próximos a cumplir.

Esos valores que menciona son las diferentes visitas a hospitales y centros penitenciarios, ¿verdad?

Así es. Tengo un recuerdo grande de aquel lugar para visitar a los enfermos de los pulmones. Porque ver a los niños alegrarse al oír cantar a Los Toribianitos y tratando de aprender las canciones. Sin darnos cuenta estamos haciendo un bien y eso es lo más importante para no sentirnos egoístas con los dones que Dios nos dio. Hemos ido a Maranguita, Piedras Gordas y ver la alegría de los presos recordando su niñez o pensar en sus hijos. Ellos se acercaban a uno y nos felicitaban. Reflexionaban las malas decisiones que habían tenido en la vida y mediante nuestra música buscábamos tener esa influencia para que con el tiempo cambien para bien y tengan una mejor vida.

¿Cuáles son las cinco canciones con las que más reconocen a Los Toribianitos?

Ronda de Navidad, El Arbolito, Canta Ríe y Bebe, Cholito Jesús y la Marinera Navideña. Esos son los temas que cuando realizo presentaciones nos piden como también HUEPA EH, HUEPA EH.

De las giras que ha tenido el Coro Los Toribianitos, ¿Cuál ha sido la presentación más importante?

Creo que para los chicos fue la vez que viajamos a Miami porque siempre para cualquiera es algo extraordinario viajar a Estados Unidos y segundo porque a pesar de no tener muchos recursos, un señor escuchó que queríamos visitar Disney y nos obsequio ese paseo. Nuestra gira consistía cantar en una parroquia y también la limosna de esa presentación nos dieron. Nunca pensé conocer Disney, en las ocasiones anteriores que fui no había ido a ese lugar. Más por los niños porque conocer ese lugar es un sueño.

Fue hace 17 años, ¿Por estas fechas usted estaba en aquél lugar?

Sí hasta dos chicos se extraviaron, casi me da un infarto. Estábamos mirando una banda y algunos tomaban foto en Disney. Le encargué a Abel que me ayudara a cuidarlos. Flores y Maraví fueron esos chicos que se extraviaron, yo me puse nervioso por la responsabilidad que había firmado en la embajada. Hasta que los veo y me entró el alma al cuerpo. No les llamé la atención, pero los amarré (me mira y se ríe) Dos veces fuimos a Estados Unidos, pero esa primera vez que viajamos a Miami fue la que me impresiono más. Los chicos eran bien traviesos, pero con ellos compartí la experiencia más grande que he tenido.

¿Volvió a tener otra invitación en el exterior solicitando al coro Los Toribianitos ?

En Holanda todos los años hay un festival de coro y nos llegó una invitación en inglés. Fue hace unos años atrás y tras conversar con los padres, ellos decidieron enviar una carta para buscar ayuda. Yo tuve que ir a Canadá por un tema, También recuerdo que ganamos un premio para ir a Venezuela. Pero las personas que estaban encargadas perdieron eso. Al regreso encontré la respuesta que si habían recibido, pero para ese año no había tiempo. Incluso nos mandaron los temas y había un himno de los participantes, pero cuando yo volví ya había pasado la inscripción.

¿Usted ha coleccionado fotos de Los Toribianitos?

Yo no soy coleccionista. Nunca me ha gustado archivar cosas. Una vez me trajeron una revista en francés y en su página central salía una foto de mi persona tocando el acordeón hablando del coro y su importancia en la música. La música crea valores en los demás. Al Comercio fui cuando recién se fundó el Coro Los Toribianitos y cantamos en el Centro de Lima. Fue una linda experiencia pisar aquella redacción.

Desde que salió del colegio, ¿Fue complicado mantener el coro Los Toribianitos?

Lo que te decía antes, en cuanto a material fue más complicado. Las otras cosas ¿no? Porque en todas partes hay niños y sus padres quieren que entren al coro.

¿Algún sueño que quiera realiza?

Uno siempre ha pensado en poder ayudar a más gente en el sentido de la música. He pensado en tener como un instituto o colegio, que a través de la música ayude a muchas personas. A veces hay talentos que no desarrollan por falta de oportunidades. Mientras que tenga fuerza seguiré laborando donde Dios me ponga.

Finalmente, ¿Qué virtudes busca inculcar en Los Toribianitos?

Que un toribianito maneje su vida con Dios siendo buena persona. Qué tenga valores como la humildad, el respeto, generosidad y que en el lugar que desempeñe su trabajo ponga esos valores en practica.

