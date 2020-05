Millones de estadounidenses ya recibieron en sus cuentas bancarias y correo postal los “Pagos por impacto económico” para así sobrellevar las terribles consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. El “cheque” —firmado por el presidente Donald Trump— ha traído alivio a millones de ciudadanos en Estados Unidos, pero al mismo tiempo dudas entre los beneficiados que aún no saben si este dinero deberá ser declarado en los impuestos del próximo año.

Como se recuerda, este dinero se entrega mediante un cheque o depósito bancario, llega gracias que el Senado estadounidense aprobó el pasado 25 de marzo el mayor estímulo económico de la historia moderna de Estados Unidos. El valor de esta operación ascendió a US$ 2 billones. De este monto se define, según la norma, que cada estadounidense en situación de pobreza recibirá US$1.200; si se encuentra casado, la pareja recibirá US$2.400 y además por cada hijo menor de 17 años, se sumarán US$500 adicionales.

Se estima que el 90% de estadounidenses son elegibles para recibir estas ayudas económicas. A mediados de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entregó esta ayuda económica a unas 80 millones de personas.

Según lo indicado por el IRS en su página web, quienes se vean beneficiados por estos cheques o depósitos no tendrán que ponerlo en su declaración de impuestos del 2020.“El pago (es decir, el ‘cheque’) no representa un ingreso y no deberás impuestos por ese pago”, detalla la autoridad tributaria.

Cabe destacar que este dinero “no reducirá tu reembolso, ni elevará la cantidad que debas cuando presentes tu declaración de impuestos del 2020 el próximo año”, según informa el IRS en su sitio web. El pago por el impacto económico ante el coronavirus que emite el IRS no afectará tu elegibilidad para recibir otras ayudas del gobierno federal o de programas de beneficios gubernamentales.

Para poder acceder a este beneficio no es necesario ser ciudadano estadounidense, pero sí es requisito tener un número de seguro social válido. De esta forma, los extranjeros que se encuentran amparados por los programas de Acción Diferida (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), residentes, asilados político, refugiados o con visas de trabajo temporal, tendrían acceso a este beneficio.

Sin embargo, esta medida ha dejado por fuera de este beneficio a quienes declaran impuestos con un número ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente). La única excepción a esta regla es para los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Estados Unidos: manifestantes armados exigen fin de confinamiento 01/05/2020

TE PUEDE INTERESAR