Inglewood . Todos los viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. se repartirán alimentos gratis en Food Pantry LAX (355 E. Beach Ave, Inglewood). El único requisito es presentar cualquier tipo de identificación.Por cualquier inquietud llamar al teléfono: 310-677-5597.

Drive-thru en Bell Gardens . Las personas que necesiten alimentos gratis deberán llegar en automóvil para ser atendidos. Se respetará el orden de llegada. Esta actividad se realiza todos los martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: All Nations Christian Fellowship Church. Dirección: 6374 Specht Ave, Bell Gardens. Para mayor información, llamar al 323-359-2857.

Iglesia católica St Gertrude. Las familias que viven en ele sureste de Los Ángeles pueden acercarse el viernes 22 de mayo de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. para recibir comida gratis. Lugar: St Gertrude the Great Catholic Church. Dirección: 7025 Garfield Ave, Bell Gardens. Para mayor información, llamar al 562-927-4495.