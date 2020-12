Tras una acelerada carrera por obtener la vacuna ideal contra el nuevo coronavirus, llega a la mesa una nueva discusión sobre la administración de la inmunidad: ¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19? Estados Unidos ya tiene una respuesta a esta interrogante, luego de la reunión virtual celebrada este martes por la Comisión Asesora de Prácticas de Vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Durante la reunión, la cual fue auspiciada por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los 14 miembros de la Comisión Asesora de Prácticas de Vacunación votaron 13 a 1para decidir que las primeras dosis de vacunas serán administradas a los trabajadores de la salud y a los residentes de centros de cuidado a largo plazo.

Se entiende por “residentes de centros de cuidado prologado” o “a largo plazo” a aquellas personas que viven en lugares donde reciben una serie de servicios y cuidados, entre los que están incluida la atención médica a personas que no pueden vivir solas. Tal es el caso, por ejemplo, de las residencias de ancianos.

Mientras tanto, el “personal de atención médica” es todo aquel que presta servicios en entornos de atención médica, sean o no remunerados. Se trata de personal que está constantemente expuesto al contacto con el coronavirus debido a su tipo de trabajo. Esto no solo incluye a los trabajadores de salud, sino también a quienes dentro de los centros de salud brindan servicios de alimentación, limpieza, lavandería, etc.

Como se sabe, a fines de noviembre, los laboratorios Pfizer y Moderna anunciaron que sus vacunas candidatas habían mostrado una efectividad de aproximadamente 95% y que estarían listas para pedir a la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) una autorización de uso de emergencia.

Ambos laboratorios aún no se han reunido con la FDA para conseguir dicho permiso. Las fechas para la celebración de dichas juntas estarían programadas para el 10 de diciembre en el caso de Pfizer y el 17 de diciembre para Moderna.

Según los CDC, serán necesarias unas 48 millones de dosis de ambas vacunas para inmunizar a los dos grupos de riesgo que están priorizándose en Estados Unidos. Se espera administrar dichas dosis durante los primeros meses de 2021.

Estas vacunas se administran en dos dosis, por lo que se estima que con esta cantidad se alcanzaría a vacunar a 24 millones de personas: 21 millones de trabajadores de salud y 3 millones de residentes de centros de cuidados prolongados.

