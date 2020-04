Los supermercados en Nueva York, la ciudad más golpeada por el coronavirus en Estados Unidos, han implementado -entre marzo y abril- estrictos protocolos para disminuir la capacidad de visitantes, así como mejorar la limpieza en sus ambientes. La finalidad: ayudar a contener la propagación del Covid-19.

Según el gobernador Andrew Cuomo, el total de fallecidos en la Gran Manzana debido al coronavirus ya superó los 11 mil, mientras que los contagiados dejan la alarmante cifra de 226,198. Bajo este panorama, acatar la orden de distanciamiento social es primordial para que los residentes de la ciudad más poblada del país norteamericano puedan superar esta pandemia.

Cabe resaltar que supermercados, farmacias, bancos, entre otros establecimientos esenciales son los únicos permitidos para permanecer abiertos durante estos días en Nueva York. Por ejemplo, los establecimientos donde se pueden abastecer de alimentos y productos de limpieza han limitado las cantidades de compra de artículos debido a la alta demanda.

Supermercados que siguen atendiendo en Nueva York

Walmart

La tienda minorista cuenta con más de 4 mil establecimientos en todo Estados Unidos. En medio del coronavirus, sus representantes decidieron cambiar su el horario de atención al público y ya no hacerlo las 24 horas. Y la ciudad de Nueva York no ha sido la excepción.

Su nuevo horario es de lunes a domingo de 7 a.m. a 8:30 p.m. Asimismo, todos los martes -hasta el 28 de abril- Walmart permitirá que sus clientes de 60 años a más puedan hacer sus compras una hora antes que la tienda abra: a las 6 a.m. Puedes revisar en su página web los locales que aún siguen funcionando.

Locales de Walmart en Nueva York:

Dirección: 77 Green Acres Rd S, Valley Stream, NY 11581, Estados Unidos

Dirección: 2100 88th St, North Bergen, NJ 07047, Estados Unidos

Dirección: 500 Bayonne Crossing Way, Bayonne, NJ 07002, Estados Unidos

Dirección: 400 Park Plaza Dr, Secaucus, NJ 07094, Estados Unidos

Dirección: 77 Green Acres Rd S, Valley Stream, NY 11581, Estados Unidos

Dirección: 150 Harrison Ave, Kearny, NJ 07032, Estados Unidos

Whole Foods Market

Fundada en 1980, es otro de los supermercados más visitados en Estados Unidos. Aquí se pueden encontrar alimentos naturales y orgánicos. El horario de atención varía en sus distintos locales en Nueva York, algunos abren sus puertas desde las 8 a.m., mientras que otros a las 8:30 a.m. y 9 a.m. En cuanto al cierre, algunos han establecido las 7 p.m. , 8 p.m. y 9 p.m. Puedes verificar el local más cercano de Whole Foods Market en el siguiente enlace.

Otra de las medidas importantes de esta cadena es atender a los clientes de más de 60 años de edad una hora antes de que la tienda abra al público en general.

Locales de Whole Foods Market en Nueva York

Los clientes mayores de 60 años pueden comprar comenzando una hora antes de que las tiendas abran al público en general.

Dirección: 10 Columbus Circle Ste Sc101, New York, NY 10019, Estados Unidos

Dirección: 4 Union Square E S, New York, NY 10003, Estados Unidos

Dirección: 226 E 57th St, New York, NY 10022, Estados Unidos

Dirección: 100 W 125th St, New York, NY 10027, Estados Unidos

Trader Joe’s

La cadena estadounidense de supermercados abre de lunes a domingo de 9 a.m. a 7 p.m. Y al igual que de Whole Foods Market y Walmart, tienen un horario especial para los adultos mayores. Este se lleva a cabo una hora antes de que las tiendas abran. Puedes tener el detalle de todos locales en esta página.

Locales de Trader Joe’s en Nueva York:

Dirección: 142 E 14th St, New York, NY 10003, Estados Unidos

Dirección: 675 6th Ave, New York, NY 10010, Estados Unidos

Dirección: 2073 Broadway, New York, NY 10023, Estados Unidos

Dirección: 670 Columbus Ave, New York, NY 10025, Estados Unidos

Dirección: 200 E 32nd St, New York, NY 10016, Estados Unidos

Key Food Supermarkets

Este supermercado cuenta con sedes en Nueva York, Pensilvania, Florida, Massachusetts, entre otros. Tienen un horario especial para adultos mayores en sus distintas sedes. Te compartimos el detalle aquí. De lunes a domingo la atención va desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. Otras sedes en la Gran Manzana cierran a las 9 p.m. y 10 p.m.

Locales de Key Food Supermarkets:

Dirección: 575 Grand St, Brooklyn, NY 11211, Estados Unidos

Dirección: 52 Avenue A, New York, NY 10009, Estados Unidos

Dirección: 1769 2nd Ave, New York, NY 10029, Estados Unidos

Dirección: 755 Amsterdam Ave, New York, NY 10025, Estados Unidos

