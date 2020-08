La pandemia del nuevo coronavirus ha traído consigo el distanciamiento social, cuarentenas prolongadas, teletrabajo en algunos casos y en otros despidos masivos, ademas de una estela de muerte. Es natural que salten preguntas ante quienes se recuperan del COVID-19 en busca de una esperanza de volver a la vida previa a la aparición de esta enfermedad.

Una pregunta que recorre la cabeza de muchas personas es: ¿Por cuánto tiempo queda inmunizado un paciente que se recupera del COVID-19? Y si esta regla realmente se cumple en todos los casos. La ciencia tiene mucho qué decir al respecto.

Esta duda saltó debido a que, a inicios de agosto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron su información respecto a los lineamientos sobre la cuarentena. Informaron que las personas que han superado el COVID-19 no requieren de la cuarentena o test hasta por tres meses.

“Las personas que dieron positivo por COVID-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses, siempre y cuando no desarrollen síntomas de nuevo”, reza la guía de los CDC.

Sin embargo, luego la agencia aclaró -en declaraciones a CNN- que ello no significa que las personas sean inmunes a la reinfección. Un portavoz de la agencia aclaró que la guía se basa en “la ciencia más reciente sobre el COVID-19 que muestra que las personas pueden continuar dando positivo hasta tres meses después del diagnóstico y no ser contagiosas para los demás”.

Esta afirmación, dada por los más recientes avances científicos, no garantiza inmunidad ante la reinfección: “No implica que una persona sea inmune a la reinfección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, en los tres meses posteriores a la infección. Los datos más recientes simplemente sugieren que repetir la prueba a una persona en los tres meses posteriores a la infección no es necesario a menos de que esa”, detalla el comunicado de los CDC.

Así funciona la inmunidad en el cuerpo humano

El sistema inmunológico es la línea defensiva del cuerpo humano, está diseñado para atacar a invasores específicos que hayan sido previamente reconocidos. Existen dos componentes celulares principales que se encargan de hacer este trabajo: las células B y las células T.

Las investigaciones relacionadas al sistema inmunológico se han centrado en las células B, unos tipos de glóbulos blancos diseñados para hallar y atrapar a invasores. Estas células se adhieren a los virus y luego se copian a sí mismas y producen anticuerpos para atacar al intruso.

Los estudios sobre el terreno de la inmunidad ante el COVID-19 aún son muy recientes. Al menos dos de ellos coinciden en que la inmunidad ante el nuevo coronavirus no es de larga duración en personas que se recuperan de la enfermedad.

Según un estudio publicado en junio en Nature Medicine, las personas que no han presentados síntomas del COVID-19 podrían tener una respuesta inmune mucho más débil ante el virus que quienes sí presentaron síntomas ante la enfermedad.

Para este estudio se investigó a unos 30 participantes. Ellos eran pacientes asintomáticos con COVID-19 y presentaron niveles de anticuerpos significativamente más bajos que los encontrados entre las personas con síntomas leves. Con este hallazgo se podría afirmar que la ausencia de síntomas no es sinónimo de inmunidad.

Mientras tanto, en julio, el gobierno español publicó un estudio según el cual encontró que solo el 5% de la población de su país poseía anticuerpos contra el COVID-19. La investigación también arrojó el dato de que la inmunidad de los pacientes ante el coronavirus desaparece al paso de unas pocas semanas. Concluyeron que el 95% de los españoles siguen siendo susceptibles al coronavirus.

Un escenario parecido sucede con los tratamientos por plasma. Estos son aplicados solo a enfermos con síntomas graves de COVID-19 para ayudar a que su organismo logre defenderse ante la enfermedad. Les ayuda a ganar tiempo para que su sistema inmune responda.

Aún hay pocos estudios en torno al plasma y no se ha podido afirmar si es un tratamiento 100% eficiente, ya que hubo pacientes que no superaron la enfermedad con este método.

