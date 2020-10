Mientras el mundo espera la llegada de una vacuna eficaz contra el nuevo coronavirus, muchos tratamientos contra el COVID-19 se han ido aplicando en todo el mundo. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió publicar el jueves 15 de octubre los resultados de un estudio que revela que varias de las medicinas empleadas en los últimos meses no son efectivos contra esta nueva enfermedad.

“Los resultados provisionales del Solidarity Therapeutics Trial, coordinado por la Organización Mundial de la Salud, indican que los regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón parecían tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad a 28 días o el curso hospitalario entre pacientes con COVID-19 hospitalizados”, precisa el reporte.

Gracias a este estudio, que se realizó con la data de más de 30 países, se sabe que ninguno de estos medicamentos logró que los pacientes con COVID-19 reduzcan su tiempo en el hospital o prolongaran su vida, según indica la OMS.

Hidroxicloroquina

Sin evidencia alguna, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó repetidas veces al inicio de la pandemia el uso de la hidroxicloroquina. Incluso mencionó que este medicamento era parte de su tratamiento preventivo contra el COVID-19.

Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que esta droga puede llegar a ser dañina e incluso provoca problemas cardíacos. La última de estas investigaciones fue publicada en el “Journal of the American Medical Association”, este estudio sigue los pasos de otro que salió a la luz en el “New England Journal of Medicine”. Ambos demostraron que el medicamento no combate al nuevo coronavirus.

La hidroxicloroquina también es conocida comercialmente como Plaquenil. Originalmente se usó para tratar y prevenir la malaria, así como afecciones autoinmunes como el lupus. Pero desde 2006, la OMS, recomienda que se evite su uso para tratar la malaria severa, ya que presenta problemas de resistencia.

Remdesivir

Por su parte el remdesivir es otro medicamento que, según la OMS, “parecieron tener poco o ningún efecto” en el tratamiento en pacientes hospitalizados por COVID-19. Pese a ello también fue usado en el tratamiento para curar a Donald Trump de esta enfermedad.

Se trata de una droga experimental que no cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El remdesivir ha sido probada por años en otras enfermedades como el Ébola, el MERS y el SARS.

Lopinavir / ritonavir

Se trata de una potente combinación de medicamentos que se usa para el tratamiento del VIH, impide que este virus haga copias de sí mismo en el organismo, según indica la página de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Se usa también para tratar algunos tipos de cáncer.

Sin embargo, pese a esta eficacia, ante el COVID-19 parece no tener alguna victoria.“No hubo una diferencia significativa en el criterio de valoración principal de la mortalidad a los 28 días”, señalaron los miembros de un grupo de investigadores del Reino Unido en el sitio web de su estudio conocido como Recovery.

Revelaron que el 22% de pacientes que recibieron este tratamiento falleció, mientras que el 21% al qu eno le fue administrado, sobrevivió. “Hoy, el Comité Directivo del ensayo concluyó que no existe un efecto beneficioso de lopinavir-ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 y aleatorización cerrada a ese grupo de tratamiento”, detallaron.

Interferón

Este medicamento, también señalado por la OMS como poco eficiente contra el nuevo coronavirus, es conocido con el nombre de interferón beta-1a. Es un “inmunomodulador” que se usa para el tratamiento de la esclerosis múltiple, específicamente, para reducir los episodios de síntomas de esta enfermedad. Fue aprobado en su uso mediante inyección.

