El mundo vive en pandemia por el coronavirus y se han reportado a la fecha más de 18 millones de contagios con cerca de 700 mil muertes.

Especialistas de diferentes países y laboratorios trabajan incansablemente en busca de una vacuna eficaz para combatir al Covid-19.

Pese a que se han reportado serios avances, no se tiene aún la cura a esta mortal enfermedad que mantiene en pánica a gran parte del mundo.

En muchos países, sobre todo de Latinoamérica, como Perú, se han incrementado el número de nuevos contagios en el mundo y las preguntas no se hacen esperar.

Según detalla en su artículo de Vox, Brian Resnick y Umair Irfan la rápida evolución de la comprensión de los científicos de esta respuesta inmunológica humana al Covid-19 es fundamental para responder a algunas de las preguntas más importantes en esta etapa de la pandemia, incluyendo:

¿Puedes contagiarte el Covid-19 dos veces? ¿Cuál es el umbral de inmunidad de rebaño, después del cual la pandemia podría desaparecer? ¿Por qué algunas personas se enferman más que otras? ¿Cómo podría funcionar una vacuna y qué tan efectiva será?

¿Los anticuerpos del SARS-CoV-2 disminuyen con el tiempo?

Hace pocas semanas, un estudio hecho en el Reino Unido generó incertidumbre, pues se afirmaba que la inmunidad del Covid-19 a los anticuerpos puede durar sólo meses.

Antes de este estudio, los científicos sabían que la mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 - el virus que causa el Covid-19 - generan anticuerpos. (Los anticuerpos son las proteínas del sistema inmunológico que buscan, se adhieren y potencialmente desactivan los virus que flotan por todo el cuerpo. Pueden detener una infección en su camino).

Elitza Theel, directora del laboratorio de serología de enfermedades infecciosas de la Clínica Mayo, explicó que “la gran mayoría de los individuos también desarrollan anticuerpos neutralizantes, que son esa importante subclase de anticuerpos que son capaces de matar el virus de manera básicamente independiente”.

Los investigadores siguieron a 65 pacientes de Covid-19 hasta 94 días después de que comenzaran los síntomas, analizando su sangre en busca de anticuerpos, y encontraron que en estos pacientes, los anticuerpos disminuyeron durante los tres meses.

“Lo que estamos viendo con el SARS-CoV-2 es que los anticuerpos llegan a su punto máximo unos 20 o 30 días después de la aparición de los síntomas, y luego disminuyen”, dice Theel sobre esta y otras pruebas recientes. “Parecen declinar mucho más rápido en individuos que eran asintomáticos o tenían formas leves de la enfermedad”, detalló en nota publicada en Infobae.

¿Un examen de anticuerpos te dice si eres inmune?

Pese a que una prueba o test de anticuerpo por Covid-19 puede dar positiva, esto no te garantiza ser inmune de ninguna manera, porque no se puede saber con certeza qué tan protegido estás.

“Lo que es importante entender es que todas las pruebas que están en el mercado ahora mismo, detectan anticuerpos, pero no diferencian entre anticuerpos vinculantes o neutralizantes”, remarca Theel.

Así que todo lo que puedes concluir de una prueba de anticuerpos es que has estado expuesto al virus. (Además, estas pruebas no son perfectamente exactas para empezar y su exactitud puede cambiar dependiendo de la prevalencia del virus). No puede decirte sobre los riesgos de reinfección o la inmunidad.

“Ese es el deseo, correcto, que obtengas un resultado positivo de anticuerpos y pienses ‘Soy inmune’, pero creo que no podemos decir eso. Así que en mi opinión, la prueba de anticuerpos a nivel de paciente individual es realmente limitada en su utilidad”, dice Theel.

Donald Trump dice que el coronavirus en Estados Unidos está bajo control. (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS).

¿Cómo conseguir la inmunidad de rebaño?

Para terminar la pandemia, está claro que simplemente tener una vacuna no va a ser suficiente. Una vacuna efectiva sería ciertamente una herramienta vital, pero cómo se despliegue y lo que la gente haga mientras tanto determinará cómo se desvanecerá la crisis.

Al final, todavía necesitaremos alguna forma de inmunidad de grupo para reducir la transmisión de forma duradera, donde una parte lo suficientemente grande de la población sea inmune al virus, de tal manera que las nuevas infecciones disminuyan significativamente porque el virus no puede ser transmitido continuamente.

Este tipo de protección es fundamental para las personas que no pueden ser vacunadas pero que son vulnerables a la enfermedad, como los inmunocomprometidos. Una vez logrado, puede haber pequeños brotes, pero la furiosa pandemia disminuirá y eventualmente, la vida puede volver a algo que se aproxime a la normalidad.

Dependiendo de la facilidad con que se pueda propagar una enfermedad, el umbral de inmunidad de la manada puede estar entre el 60 y el 90 por ciento de la población. Algunos modelos de Covid-19 han descubierto que la inmunidad de grupo puede alcanzarse en un 20 por ciento.

