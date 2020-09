Con el finalidad de detectar de manera precoz los casos de Covid-19 se están realizando las pruebas PCR a aquellas personas que muestren síntomas compatibles, tales como fiebre, tos o sensación de falta de aire, y así poder controlar la transmisión de la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha recomendado este procedimiento de hacer pruebas PCR para identificar y confirmar los casos de COVID‐19, por lo que se prioriza la utilización de este método frente a otras estrategias.

Asimismo, se recomienda la realización de las pruebas PCR a las personas que hayan estado en contacto directo con algún positivo, sea asintomática o sintomática, independientemente del tiempo transcurrido desde que se produjo el contacto.

¿Qué son las pruebas PCR?

En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus.

Mediante la PCR se localiza y amplifica un fragmento de material genético que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Si, tras el análisis en un laboratorio de microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que esa persona está infectada por el SARS-CoV-2.

Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus.

Si doy negativo en la PCR, ¿debo mantener la cuarentena?

Una vez que una persona empieza a presentar síntomas, debe guardar cuarentena preventiva hasta la realización de la prueba PCR y hasta conocer los resultados.

Asimismo, según los protocolos del Ministerio de Salud, toda persona que haya estado en contacto con un caso de COVID-19 debe realizarse la prueba PCR.

Los resultados de la PCR pueden ser positivo o negativo. En caso de que sea positivo, hay que guardar la cuarentena durante 14 días, ya sea un paciente asintomático o que presente síntomas de Covid-19.

En caso de que la prueba arroje un resultado negativo, la persona puede dejar la cuarentena y hacer su vida normal, siempre teniendo en cuenta que el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos son obligatorios para evitar contagiar o ser contagiado.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué le hace el estrés al cerebro? ¿Se deja de pensar correctamente?

TE PUEDE INTERESAR