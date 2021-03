La empresa Enel informó que este lunes y martes, 29 y 30 de marzo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. Mediante un comunicado, la empresa eléctrica precisó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

El corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, pues se limitará a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 29 de marzo

LOS OLIVOS 09:00 – 00:00

SEDAPAL PARQUE 02 A.H. LOS OLIVOS DE PRO.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOC VIV SAN MIGUEL DE COPACABANA MZ C, D, E, PROVIV SANTO DOMINGO DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC EL ROBLE MZ A, B, C, D, F, G, G1, H, I, K, M, ASOC EL CALICHE MZ I, ASOC LOS OLIVOS DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, D, E, F, ASOC DE PROP VIV CHAVIN DE HUANTAR II ETP MZ A, B, C, D, ASOC DE PROP JARDINES DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, G, PROVIV LOS ALAMOS DE COPACABANA MZ A, B, F, G, H, ASOC VIV SANTA MARIA DE COPACABANA MZ B, C, ASOC DE VIV LAS DALIAS DE COPACABANA MZ E, F, G, ASOC DE VIV LAS BEGONIAS DE COPACABANA MZ B.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 14:30

AV LOS PINOS CDRA 9 SHANGRILA, AHM VILLA ELVIRA MZ A, B, D, E, F, PJ LADERAS DE CHILLON MZ A, A PRIMA, A2, C.

CALLAO 13:30 – 17:30

BARR FRIGORIFICO NACIONAL MZ M A, B, C, D, E, F, H.

Martes 30 de marzo

PUEBLO LIBRE 10:00 – 15:00

JR J.J PASOS CDRA 2, MAYPU CDRA 4, BRASILIA CDRA 1, TERUEL CDRA 1, PRQ CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI.

LOS OLIVOS 00:00 – 17:00

SEDAPAL PARQUE 02 A.H. LOS OLIVOS DE PRO

MI PERÚ VENTANILLA 08:30 – 18:30

AV. REVOLUCION CUADRA 6, 10 Y 19, CALLE ALONSO DE MOLINA CUADRA 1, MZ I, 14, AV. REVOLUCION CON JR. CUZCO

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 16:30

MAQUINARIAS S.A. CAMINO REAL 110.

CALLAO 14:00 – 17:00

MARINA DE GUERRA DEL PERU NESTOR GAMBETA PTA 7 GARIT.CONTROL NAVAL, AV NESTOR GAMBETA 1300-B OTROS EX HACIENDA SAN AGUSTIN, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO KM. 23.6 PS SAM 13433.

HUARAL 08:00 A 17:00

Prolongación El Palmo; Lotizadora Ismael Colan Mz A B C E G H I; Urb. Antonio Graña; ubicados en el distrito de Huaral.

SAYÁN 09:00 A 12:00

Otros zona Huacan; ubicados en el distrito de Sayán.

SANTA MARÍA 08:00 A 17:00

Av. Perú 863, Av. Perú Cuadra 01, Av. Perú Mz. 02 Lt. 1, Av. Toribio Acosta 182 ubicados en el distrito de Santa Maria.