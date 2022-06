La última oportunidad para llegar a disputar el Mundial Qatar 2022 está por llevarse a cabo y, entre las distintas selecciones que lucharán por los tres últimos pasajes a la Copa del Mundo, se encuentra la de Costa Rica. Con gran expectativa por el duelo que mantendrán ante Nueva Zelanda, surge una importante pregunta: ¿habrá asueto por motivo del repechaje? Aquí los detalles.

En principio, antes de pensar en el decisivo encuentro ante los ‘Kiwis’, deberán disputar sus primeros dos encuentros por la Liga de Naciones Concacaf ante Panamá (jueves 2) en condición de visitante, y Martinica (domingo 5) como locales, con quienes comparte el Grupo B del certamen continental.

Así, bajo el rigor del fútbol centroamericano, los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez llegarán con ritmo al encuentro que mantendrán ante Nueva Zelanda el martes 14 de junio desde el mediodía (horario de Costa Rica). Por ello, la duda entre los ciudadanos ha surgido: ¿se trabajará o no ese día?

Según lo que informa El Mundo de Costa Rica, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, habló al respecto sobre la decisión de declarar como día no laborable para los trabajadores del sector público. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada, pero nada asegura que no pueda llegar a suceder.

“No lo he decidido, lo quiero pensar un poquito, denme un par de días”, habría expresado al ser consultado por el singular pedido de ciudadanos costarricenses. Hasta entonces, ‘La Sele’ mantiene su objetivo desde que inició el proceso a Qatar 2022: asistir por sexta ocasión a una Copa del Mundo y tercera consecutiva tras participar en Brasil 2014 y Rusia 2018.