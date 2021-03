La pandemia del COVID-19 no ha terminado, pero eso no parece importar a los vacacionistas que llegan a Miami Beach. Este sábado, la policía usó gas pimienta y arrestó a más de una docena de personas que no respetaron el toque de queda.

El descontrol que se generó en las calles sucedió solo horas después del anuncio de Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, de fijar un toque de queda desde las 8 p.m. tras reconocer que las personas que han llegado a la ciudad son más de las que pueden manejar.

“Demasiados vienen, realmente, sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar”, le comentó Dan Gelber a Ana Cabrera, reportera de “CNN”.

El último sábado, cientos de personas permanecieron en las calles -la mayoría sin mascarilla- después del toque de queda (8:00 p.m.) impuesto por el alcalde la ciudad. La policía tuvo que usar gas pimienta en medio de la multitud, lo que provocó una estampida.

“Los agentes comenzaron a dispersar a las multitudes a las 8:00 p.m. y finalmente lograron un nivel satisfactorio de cumplimiento” informó Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía, a “CNN”.

Otra de las medidas tomadas por la ciudad ha sido el cierre de algunas vías en el distrito de mayor movimiento por lo menos hasta el martes. Todo esto sucede luego de que Florida abriera las puertas a los turistas después de un año de restricciones.

El alcalde Dan Gelber dijo que los mayores problemas se dan por las noches, pues “se siente como un concierto de rock: gente apiñada por cuadras y cuadras”, afirmó el político a la “CNN”.

