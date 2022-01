Con el propósito de continuar con la inoculación de todos los peruanos, los niños de 9 años a más, comenzarán su vacunación a partir del próximo lunes 31 de enero, según indicó la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jimenez.

Asimismo, la funcionaria aseguró confiar en el avance de la vacunación, que se inició hoy, 25 de enero, en Lima y Callao con los niños de 10 y 11 años y con aquellos que presentan comorbilidad, de 5 a 11 años.

¡Con creatividad y alegría llegan niñas y niños a los centros de vacunación en Junín! 🤩💉🦸

🥳 En un ambiente de fiesta, padres y niños de Huancayo, Chanchamayo, Satipo, Tarma, Chupaca, Pichanaki y Valle del Mantaro; van llegando a recibir la primera dosis contra la #COVID19. pic.twitter.com/uLEKIKTHlT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 25, 2022

Además, este viernes 28 de enero llegará un segundo lote de Pfizer con 996 mil dosis del fármaco para la inmunización de los menores y señaló que se harán las gestiones para tener más pronto las vacunas en el país, de acuerdo a Andina.

“Los dos primeros ingresos de los lotes serán para vacunar esta semana a todos los niños de 5 a 11 años con comorbilidad, para los niños de 10 a 11 años y, la próxima semana, lunes 31, estaremos iniciando con los niños de 9 años para arriba”, declaró Gabriela a RPP.

➡️Al parque zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres, acudieron los hermanos Jahade y Juan, de 11 y 10 años, respectivamente. Ellos recibieron su primera dosis con nervios, pero a la vez con mucho entusiasmo de estar protegidos contra la #COVID19. pic.twitter.com/rx1l94Iy0z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 25, 2022

De igual manera, se están planteando distintas estrategias para ubicar a más niños, como revisar la lista nominal de pacientes con comorbilidades en los hospitales y solicitar información de éstos a los médicos tratantes.

Se espera que la población infantil acuda también a los VacunaFest que se desarrollarán este sábado 29 de enero, de 7 a.m. a 9 p.m., y el domingo 30 de 7 a.m. a 7 p.m. “Acudan para no perder la oportunidad de mejorar las cifras en la semana”, demandó la titular a la ciudadanía.

