La llegada de la segunda ola de contagios por coronavirus es inminente, así lo anunció el Colegio Médico del Perú. Incluso, algunos especialistas señalan que esta ya habría iniciado en el norte del país, por lo que las medidas para contrarrestarlas se han puesto en marcha.





Las restricciones empezaron con los nuevos horarios de toque de queda: en Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia de Santa en Áncash, va de 10 p.m. a 4 a.m., mientras que en Lima y Callao se mantuvo de 11 p.m. a 4 a.m. Dicha medida sería extendida al menos hasta el 17 de enero. Pero no sería la única disposición dilatada.

“Evaluamos que las playas podían ser un potencial espacio de contagio si estamos al aire libre, en grupos, consumiendo alimentos y tomando bebidas. Se descuida el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico”, señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez a RPP.

La orden, que inicialmente tuvo como fecha límite el lunes 4 de enero, se aplazaría, al igual que el horario de toque de queda, al menos hasta el 17 de este mes.

“Hemos sacado un nuevo decreto ampliándolo hasta el día 17 porque en este periodo, muchas personas salen de vacaciones y hacen campamentos. Hemos visto videos y fotografías por redes sociales de las reuniones, a pesar de todos los riesgos que se ha señalado”, concluyó Bermúdez.

VIDEO RECOMENDADO

La Libertad: camas UCI para pacientes con COVID-19 fueron usadas al 100%

TE PUEDE INTERESAR