El primer reporte sobre el nuevo coronavirus data de diciembre del 2019. Un nuevo brote originado en Wuhan, China, puso en alerta al mundo sobre la aparición del COVID-19, un virus que rápidamente se propagó por distintas ciudades.

Los reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que existen más de 6.6 millones de contagiados alrededor de mundo, y la cifra de fallecidos bordea los 400 mil. Y aunque la situación se viene controlando en algunos países, en otros el virus se sigue expandiendo de manera acelerada.

Esto ha originado que la situación sea catalogada como una pandemia. Por ello, resulta fundamental conocer toda la información referida al nuevo coronavirus.

¿Existe alguna vacuna o tratamiento contra el COVID-19?

Hasta el momento no existe medicamento alguno que haya demostrado su capacidad para prevenir o curar al COVID-19. Ante ello, la OMS recomienda evitar automedicarse, incluso con antibióticos.

Por el momento se vienen realizando distintas investigaciones y estudios para encontrar la vacuna para el COVID-19. Por ello, a manera de precaución, la OMS brinda algunas recomendaciones eficaces sobre cómo protegerse.

Lávate las manos a fondo y con frecuencia.

Evita tocarte los ojos, nariz y boca.

Cúbrete la boca con el codo o un pañuelo al estornudar.

Practica el distanciamiento social de al menos un metro con las demás personas.

¿Existe algún medicamento para prevenir o tratar la infección del COVID-19?

No existe un medicamento capaz de tratar la infección de nuevo coronavirus. Sin embargo, las personas infectadas y que tengan síntomas graves deben ser atendidas. Por el momento, la OMS ha informado que viene estudiando algunos tratamientos específicos.

¿Los antibióticos pueden tratar o prevenir el contagio?

No. Los antibióticos funcionan de manera eficaz contra las bacterias, no contra los virus. Recordemos que el COVID-19 es un virus, por lo que no se deben utilizar antibióticos para tratar la infección. Sin embargo, los contagiados que se encuentran hospitalizados suelen recibir antibióticos para evitar el contagio de infecciones bacterianas.

¿Cómo puedo protegerme y prevenir el contagio del COVID-19

Existen varias precauciones que puedes seguir para reducir la posibilidad de contagiarte del nuevo coronavirus. A continuación, te explicamos cuáles debes aplicar.

1. Lava tus manos con frecuencia utilizando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Esto resulta fundamental debido a que ambas acciones son capaces de matar al virus que puede alojarse en las manos.

2. Mantén un metro de distancia en relación al resto. Si una persona contagiada tose, habla o estornuda a poca distancia, es probable que puedas respirar las gotículas donde se traslada el virus del COVID-19.

3. Evita acudir a lugares concurridos. En espacios donde haya aglomeraciones de personas hay más probabilidades de estar en contacto con alguien contagiado con el COVID-19. Además, en más complicado mantener la distancia social.

4. Evita tocar tus ojos, nariz y boca. Es muy sencillo que se contaminen nuestras manos con el virus del COVID-19, ya que tocamos distintas superficies durante el día. Y recordemos que los ojos, nariz y boca pueden ser la puerta de acceso para que el virus entre a nuestro cuerpo.

5. Mantén una buena higiene respiratoria. Cubra tu boca y nariz al toser y estornudar. Recuerda que el virus se transmite a través de las gotículas. Al cubrirnos, estaremos protegiendo a las personas que nos rodean.

6. Si tienes algún síntoma leve, mantente en casa y aíslate hasta recuperarte. Pide provisiones a alguien más y utiliza mascarillas. De este modo, podrás evitar el contacto con otras personas, protegerlas y protegerte a ti mismo.

7. Si cuentas con tos, fiebre o dificultad para respirar, ponte en contacto con atención médica. Es preferible hacerlo por teléfono y seguir las indicaciones. Esto te ayudará a protegerte a ti y al resto de personas.

8. Mantente informado por medio de fuentes oficiales. Las autoridades son los medios más propicios y que cuentan con la información indicada sobre el COVID-19. Sigue sus consejos y mantente protegido.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Investigadores de todo el mundo trabajan en conocer mayores detalles del COVID-19.

