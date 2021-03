Según estudios preliminares del Instituto Nacional de Salud (INS), se ha detectado que en el Perú existe una buena presencia de la denominada “variante brasileña” de COVID-19, la cual podría ser más contagiosa.

“Es más contagiosa porque tienen una cadena de transmisión más alta. Al inicio de la pandemia se identificó que el SARS-CoV-2 tenía un riesgo de contagiar de dos a cuatro personas, pero esta variante (la brasileña) tiene la capacidad de infectar de cinco a siete personas”, dijo Eduardo Pampa a la agencia Andina. Él es médico infectólogo del INS, que pertenece al MINSA.

Dicho esto, dio algunas recomendaciones relacionadas al uso de la mascarilla, el principal protector contra el Coronavirus. Lo primero y quizá más importante es que la mascarilla de tela no es suficiente.

“Usar solo una (mascarilla) de tela ya no es suficiente. De repente tiene huequitos, no está bien elaborada o no se usa bien y ya no puede disminuir la carga viral a la que nos exponemos (al salir a la calle)”, aseguró el especialista.

Recordó que las mascarillas deben colocarse por encima de la nariz y debajo de la barbilla. “Todas tienen un fierrito que se ajusta muy bien”, explicó. Incluso hasta las de un sol que venden en cualquier farmacia.

Por último, dijo que sí es posible utilizar dos mascarillas para mayor protección.

“Pueden usarse dos mascarillas simples quirúrgicas juntas y así lograr mayor efectividad en la prevención del contagio. También puede usarse primero, pegada al rostro, una mascarilla quirúrgica, bien ajustada por la nariz, y encima una de tela. Pero nunca salir a la calle solo con una mascarilla de tela”, explicó.

