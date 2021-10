El Manchester United sufrió una dolorosa goleada este domingo 24 de octubre en el clásico contra el Liverpool. Los dirigidos por Jürgen Klopp no tuvieron piedad y ganaron 5-0.

Nada pudo hacer Cristiano Ronaldo para evitar la caída de su equipo. Pero la temporada es larga y el United se puede reponer. Por eso CR7 hizo una reflexión en sus redes sociales para que los fanáticos no pierdan la fe en el equipo.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo luego de la goleada 5-0 de Liverpool?

En su cuenta oficial de Instagram, Cristiano Ronaldo publicó lo siguiente:

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!”, indicó.

Como se recuerda, el portugués perdió la cabeza en el duelo del domingo porque su equipo perdía 3-0 en los primeros 40 minutos del partido. En una jugada donde el portero Alisson le ganó un mano a mano y luego Curtis Jones el rebote, Cristiano se ofuscó.

El portugués tiró hasta tres patadas al canterano del Liverpool, que cubría el balón con su cuerpo. Los compañeros de Jones fueron inmediatamente a recriminar a CR7, que se ganó la tarjeta amarilla.

