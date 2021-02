Desde que partió de Madrid para desembarcar en Turín, Cristiano Ronaldo no ha dejado de ser el mismo. Ambicioso como pocos, competitivo como él solo, el portugués trasladó sus goles del Santiago Bernabéu al Juventus Stadium con la consigna de mantenerse distante de la única palabra que no entra en su vocabulario: límite.

Cuando se vinculó con la ‘Juve’ en el verano del 2018 después de ganar su cuarta Champions League con el Real Madrid , firmó un contrato por cuatro temporadas que recién tendrá su punto final en junio de 2022. Su excelente nivel –faltabas más– ha hecho que los hinchas ‘bianconeros’ se pregunten si cabe la posibilidad que el portugués extienda su contrato y se quede un tiempo más en Italia.

¿Qué posibilidades hay de que Cristiano Ronaldo renueve su contrato con la Juventus?

Los números del atacante luso en esta temporada hablan por sí solos: ha participado directamente en 26 goles de la ‘Vieja Señora’, anotando 22 y repartiendo 3 asistencias. Esos números, a un día de cumplir 36 años, describen perfectamente su descomunal estado de forma, por lo que una extensión del vínculo contractual caería de maduro.

Según informa “Tuttosport”, uno de los medios más cercanos a la ‘Juve’, el también exjugador del Manchester United estaría evaluando la posibilidad de extender su estancia en suelo italiano. “Alargar su estancia hasta 2023 es mucho más real de lo que se puede pensar”, señala el citado medio.

De momento, las negociaciones no han tomado curso, sin embargo, entendiendo que un alargue del contrato supondría hacer valer los 117 millones de euros invertidos en el jugador por cinco años y no por cuatro, no faltaría mucho para que la Juventus se ponga las pilas.

¿Cuáles son los números de Cristiano Ronaldo desde que llegó a la Juventus?

Temporada 2018-19: 28 goles y 10 asistencias en 43 partidos.

Temporada 2019-20: 37 goles y 5 asistencias en 46 partidos.

Temporada 2020-21 (en curso): 22 goles y 3 asistencias en 23 partidos.

VIDEO RECOMENDADO

¿A cuántos goles quedó Messi de Cristiano para ser el máximo goleador de la historia?

TE PUEDE INTERESAR