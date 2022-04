El portugués Cristiano Ronaldo ha vivido esta semana uno de los capítulos más tristes de su vida. A través de su cuenta de Instagram, el crack del fútbol mundial anunció el fallecimiento de uno de sus mellizos recién nacido.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo”, indicó.

Cristiano Ronaldo: la historia de cada uno de sus hijos

El portugués Cristiano Ronaldo, contando a su gemela recién nacida, tiene cinco hijos: Eva y Mateo, Alana Martina, Cristiano Ronaldo Junior y su gemela recién nacida. Solo dos de ellos son con Georgina Rodríguez, su actual pareja.

Cristiano Ronaldo Junior es el hijo mayor del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Nació en el año 2010 en el estado de California en los Estados Unidos. Actualmente tiene 11 años. Se desconoce la identidad de su madre, un tema que ha sido tocado con mucha reserva.

Cristiano Ronaldo no ha dado muchos datos de quién es la mamá de su primogénito y ha señalado que, en el momento en que el niño crezca, se lo dirá solo a él. “Cuando Cristiano (Jr) crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga”, dijo en un documental sobre su vida, aparecido en 2015.

En el año 2017, a través de un vientre subrogado, el portugués tuvo a Eva y Mateo. Mientras que en diciembre del mismo año, nació Alana Martina, su primera hija junto a Georgina Rodríguez.

A finales de octubre del 2021, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que tendrían mellizos. Compartieron la imagen de los ultrasonidos de los bebés y su inmensa alegría con todo el mundo. Pero este lunes vivieron un día triste al conocerse que uno de los mellizos falleció.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocen desde el año 2016, cuando el portugués jugaba en el Real Madrid. Ella trabajaba en un tienda de ropa y ahí lo vio al actual jugador del Manchester United.

“Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo que llevaba él y yo. Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa”, contó Georgina.

Unos años después, luego del fallecimiento del padre de Georgina Rodríguez, se volvieron a encontrar en un evento pero esta vez no se separarían.

“Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: ‘Gio te quieres venir a cenar y pensé ha llegado el momento’.